Футболки за 250 гривень і ручки за 20: мерія Луцька купила сувенірів на 80 тисяч
30 грудень, 21:18
Луцькрада витратила на сувеніри для гостей із закордону 80 тисяч гривень, йдеться про футболки, ручки, чашки та сумки. Гроші виділені із місцевого бюджету у рамках реалізації програми транскордонного співробітництва на 2017-18 роки.
Закуповують 120 футболок їхня ціна орієнтовно 250 гривень за штуку, 120 ручок − ціна за одну 20 з лишком гривень, 50 пледів − один такий приблизно коштуватиме місту 250 гривень. Також купуватимуть горнята та пляшки з носиком, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.
Тендер виграло луцьке приватне підприємство. Це їхнє перше замовлення від міськради. У муніципалітеті кажуть, з волинськими фірмами простіше працювати, ті погоджуються обміняти речі, якщо вони браковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Закуповують 120 футболок їхня ціна орієнтовно 250 гривень за штуку, 120 ручок − ціна за одну 20 з лишком гривень, 50 пледів − один такий приблизно коштуватиме місту 250 гривень. Також купуватимуть горнята та пляшки з носиком, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.
Тендер виграло луцьке приватне підприємство. Це їхнє перше замовлення від міськради. У муніципалітеті кажуть, з волинськими фірмами простіше працювати, ті погоджуються обміняти речі, якщо вони браковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО
30 грудень, 22:57
Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози
30 грудень, 22:05
Футболки за 250 гривень і ручки за 20: мерія Луцька купила сувенірів на 80 тисяч
30 грудень, 21:18
Волинські дороги сто років тому. ФОТО
30 грудень, 21:04
Розповіли, скільки Волинська митниця «заробила» в 2017 році
30 грудень, 20:25