Луцькрада витратила на сувеніри для гостей із закордону 80 тисяч гривень, йдеться про футболки, ручки, чашки та сумки. Гроші виділені із місцевого бюджету у рамках реалізації програми транскордонного співробітництва на 2017-18 роки.Закуповують 120 футболок їхня ціна орієнтовно 250 гривень за штуку, 120 ручок − ціна за одну 20 з лишком гривень, 50 пледів − один такий приблизно коштуватиме місту 250 гривень. Також купуватимуть горнята та пляшки з носиком, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.Тендер виграло луцьке приватне підприємство. Це їхнє перше замовлення від міськради. У муніципалітеті кажуть, з волинськими фірмами простіше працювати, ті погоджуються обміняти речі, якщо вони браковані.