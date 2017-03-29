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У Шацьку авто збило велосипедистку

У Шацьку авто збило велосипедистку
Надвечір, о 16:00, 29 грудня в центрі Шацька на перехресті вулиць Шковороди та 50 років Перемоги сталася ДТП.

Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції про обставини дорожньо-транспортної пригоди, жителька міста Любомль, гр. Л, 1988 р.н., керуючи автомобілем «Renault Megane Scenic» на польській реєстрації, грубо порушивши правила дорожнього руху, скоїла зіткнення з велосипедисткою, жителькою селища Шацьк, 1958 року народження. Жінка на велосипеді виїхала з другорядної дороги, але не надала переваги в русі автомобілю, яким керувала любомльчанка, - пише Район.Шацьк.

Внаслідок ДТП шачанка серйозних травм не отримала, але з гострою реакцією на стрес та з діагнозом ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, серцево-судинний ризик, серцева недостатність госпіталізована у терапевтичне відділення Шацької ЦРЛ.

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