У Луцьку - нічна аварія. ФОТО
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У Луцьку сталася аварія: на розі вулиць Соборності і Молоді зітнулися автомобілі Daewoo Lanos і Volkswagen Golf.
Аварія сталася увечері суботи, 30 грудня, - пише Волинь24.
За попередньою інформацією автомобіль таксі Daewoo Lanos їхав проспектом Соборності від Північного ринку. Водій таксі став повертати на проспект Молоді, утім виїхав задалеко – і в нього врізався автомобіль Volkswagen Golf.
У ДТП водій Golf зламав ногу.
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Аварія сталася увечері суботи, 30 грудня, - пише Волинь24.
За попередньою інформацією автомобіль таксі Daewoo Lanos їхав проспектом Соборності від Північного ринку. Водій таксі став повертати на проспект Молоді, утім виїхав задалеко – і в нього врізався автомобіль Volkswagen Golf.
У ДТП водій Golf зламав ногу.
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Коментарі 2
А ще говорять що євро номера постійно винуваті у ДТП. Таксистів і водїв маршрутних транспортів в першу чергу потрібно вчити правил водіння.
Недавно їхала в таксі, а таксист неадекватний і напевно під чимось веселеньким.
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