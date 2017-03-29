У Луцьку - нічна аварія. ФОТО





Аварія сталася увечері суботи, 30 грудня, - пише



За попередньою інформацією автомобіль таксі Daewoo Lanos їхав проспектом Соборності від Північного ринку. Водій таксі став повертати на проспект Молоді, утім виїхав задалеко – і в нього врізався автомобіль Volkswagen Golf.



У ДТП водій Golf зламав ногу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія: на розі вулиць Соборності і Молоді зітнулися автомобілі Daewoo Lanos і Volkswagen Golf.Аварія сталася увечері суботи, 30 грудня, - пише Волинь24 За попередньою інформацією автомобіль таксі Daewoo Lanos їхав проспектом Соборності від Північного ринку. Водій таксі став повертати на проспект Молоді, утім виїхав задалеко – і в нього врізався автомобіль Volkswagen Golf.У ДТП водій Golf зламав ногу.

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