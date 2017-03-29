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У Луцьку - нічна аварія. ФОТО

У Луцьку - нічна аварія. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: на розі вулиць Соборності і Молоді зітнулися автомобілі Daewoo Lanos і Volkswagen Golf.

Аварія сталася увечері суботи, 30 грудня, - пише Волинь24.

За попередньою інформацією автомобіль таксі Daewoo Lanos їхав проспектом Соборності від Північного ринку. Водій таксі став повертати на проспект Молоді, утім виїхав задалеко – і в нього врізався автомобіль Volkswagen Golf.

У ДТП водій Golf зламав ногу.



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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А ще говорять що євро номера постійно винуваті у ДТП. Таксистів і водїв маршрутних транспортів в першу чергу потрібно вчити правил водіння.
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Недавно їхала в таксі, а таксист неадекватний і напевно під чимось веселеньким.
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