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Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України

Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України
У суботу, 30 грудня, президент Петро Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зокрема, він підписав закон Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

"Документом продовжується на один рік термін дії мораторію на продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.

Цей документ набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його публікації.

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Теги: земля, Петро Порошенко
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