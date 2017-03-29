Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України
Сьогодні, 06:24
У суботу, 30 грудня, президент Петро Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Зокрема, він підписав закон Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року.
"Документом продовжується на один рік термін дії мораторію на продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.
Цей документ набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.
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Про це повідомляє прес-служба президента.
Зокрема, він підписав закон Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року.
"Документом продовжується на один рік термін дії мораторію на продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.
Цей документ набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.
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