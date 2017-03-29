Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України

Петро Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України.



Про це повідомляє прес-служба президента.



Зокрема, він підписав закон Про внесення змін до розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року.



"Документом продовжується на один рік термін дії мораторію на продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.



За даними відомства, реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.



Цей документ набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його публікації.

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