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У Володимирі-Волинському зник чоловік

У Володимирі-Волинському зник чоловік
У Володимирі-Волинському зник чоловік 1952 року народження Леонід Хавін.

Про це в Facebook пише користувач Mila Havina.

"Зник 28.12.2017 по вул. Луцькій в районі лазні. Прикмети: худощавий, зріст 1.55,1952 року народження, має сиві вуса.

При собі мав картонну коробку, був одягнений в чорній дубльонці і в чорній кепці. Всі небайдужі люди, які бачили або щось знають прошу зателефонувати за номером 0681091575 або 102".


У Володимирі-Волинському зник чоловік

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Теги: Володимир-Волинський, розшук
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