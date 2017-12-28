У Володимирі-Волинському зник чоловік

Леонід Хавін.



Про це в Facebook пише користувач Mila Havina.



"Зник 28.12.2017 по вул. Луцькій в районі лазні. Прикмети: худощавий, зріст 1.55,1952 року народження, має сиві вуса.



При собі мав картонну коробку, був одягнений в чорній дубльонці і в чорній кепці. Всі небайдужі люди, які бачили або щось знають прошу зателефонувати за номером 0681091575 або 102".







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