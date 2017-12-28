У Володимирі-Волинському зник чоловік
Сьогодні, 07:28
У Володимирі-Волинському зник чоловік 1952 року народження Леонід Хавін.
Про це в Facebook пише користувач Mila Havina.
"Зник 28.12.2017 по вул. Луцькій в районі лазні. Прикмети: худощавий, зріст 1.55,1952 року народження, має сиві вуса.
При собі мав картонну коробку, був одягнений в чорній дубльонці і в чорній кепці. Всі небайдужі люди, які бачили або щось знають прошу зателефонувати за номером 0681091575 або 102".
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Про це в Facebook пише користувач Mila Havina.
"Зник 28.12.2017 по вул. Луцькій в районі лазні. Прикмети: худощавий, зріст 1.55,1952 року народження, має сиві вуса.
При собі мав картонну коробку, був одягнений в чорній дубльонці і в чорній кепці. Всі небайдужі люди, які бачили або щось знають прошу зателефонувати за номером 0681091575 або 102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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