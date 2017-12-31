Віхола, янголи, Дід Мороз: передноворічні розваги в Луцьку. ФОТО

У перед новорічний час, 29 грудня, в клубі «Патріот Батьківщини» відбулися мистецькі забавлянки «Різдвяна скриня», за участі театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька.Казково та по новорічному прибрана зала створила неповторну атмосферу для того щоб всі присутні поринули в світ дитячих фантазій, мрій та забав, - повідомили організатори.Напередодні канікул дітям найбільше хочеться справжньої сніжної зими, пограти в сніжки, зліпити сніговика, насолодитися сніжною заметіллю, яку діти створили прямо на сцені, та мало не засипали снігом усіх присутніх.На зимові забави відгукнулася Віхола Снігопадівна (авт. Ольга Тиха), та продовжила розважатися з дітьми в зимові, морозні ігри. Поступово забавляючись, діти розкопали з снігу Різдвяну скриню, в якій знаходився основний символ Різдва Христового – вертеп. Таким чином діти почали перевтілювалися в героїв і розігрувати вертепну історію.Після Різдвяної історії всі діти з допомогою художниці заходу Олесі Іщук виготовили з паперу Ангелів, з надією, що вони стануть оберегами і принесуть мир у наші родини та до України.Несподіванкою для дітей став прихід Діда Мороза, котрого зустріли надзвичайно бурхливо з піснями та танцями, здогадуючись, що Дідусь Мороз з порожніми руками не приходить.Зимових забав та святкових традицій існує дуже багато та головне, що завдяки цьому заходу ми об’єднались до гурту, приємно і з користю провели час, поринувши у безтурботне дитинство, сповнене радості, тепла та віри у диво. То ж давайте продовжувати працювати, щоб у нас та наших дітей збувались мрії та життя було сповнене позитивними емоціями не лише у святкові дні, а щоб кожен день був радісним.