Волинянин напередодні Нового року назбирав у лісі лисичок. ФОТО
Сьогодні, 10:27
Волинянин отримав новорічний подарунок від природи.
Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
"Усім відома казка про дванадцять місяців починає останніми роками справджуватися.
Наприклад, Анатолій Шевчик із Деревка у лісі напередодні Нового року знайшов добрячу пригорщу... лисичок - весняних грибів.
Ось такий незвичайний подарунок отримав від Діда Мороза, тож у святкову ніч зможе поласувати супом зі свіжих грибочків", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
"Усім відома казка про дванадцять місяців починає останніми роками справджуватися.
Наприклад, Анатолій Шевчик із Деревка у лісі напередодні Нового року знайшов добрячу пригорщу... лисичок - весняних грибів.
Ось такий незвичайний подарунок отримав від Діда Мороза, тож у святкову ніч зможе поласувати супом зі свіжих грибочків", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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