вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин напередодні Нового року назбирав у лісі лисичок. ФОТО

Волинянин напередодні Нового року назбирав у лісі лисичок. ФОТО
Волинянин отримав новорічний подарунок від природи.

Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".

"Усім відома казка про дванадцять місяців починає останніми роками справджуватися.

Наприклад, Анатолій Шевчик із Деревка у лісі напередодні Нового року знайшов добрячу пригорщу... лисичок - весняних грибів.

Ось такий незвичайний подарунок отримав від Діда Мороза, тож у святкову ніч зможе поласувати супом зі свіжих грибочків", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Новорічно-різдвяні вітання від Будівельної компанії «Інвестор»
Сьогодні, 11:08
Волинянин напередодні Нового року назбирав у лісі лисичок. ФОТО
Сьогодні, 10:27
У ковельській лікарні відкрили оновлене кардіологічне відділення. ФОТО
Сьогодні, 09:39
Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО
Сьогодні, 08:38
Схожі новини
Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби
Сьогодні, 11:54
Новорічно-різдвяні вітання від Будівельної компанії «Інвестор»
Сьогодні, 11:08
ТОП-11 фільмів, які варто подивитися напередодні Нового року ТОП-11 фільмів, які варто подивитися напередодні Нового року
30 грудень, 19:38
Розповіли, як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч Розповіли, як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
28 грудень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО
Сьогодні, 08:38
 3
Волинські дороги сто років тому. ФОТО
30 грудень, 21:04
 2
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО
Сьогодні, 11:21
 1
Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України
Сьогодні, 06:24
 1
Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО
30 грудень, 22:57
 1
Медіа
відео
1/8