Волинянин напередодні Нового року назбирав у лісі лисичок. ФОТО





Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".



"Усім відома казка про дванадцять місяців починає останніми роками справджуватися.



Наприклад, Анатолій Шевчик із Деревка у лісі напередодні Нового року знайшов добрячу пригорщу... лисичок - весняних грибів.



Ось такий незвичайний подарунок отримав від Діда Мороза, тож у святкову ніч зможе поласувати супом зі свіжих грибочків", - йдеться у повідомленні.



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