Гроші на відновлення згорілої хати під Луцьком досі збирають





Про це повідомив у листі Інформаційному агентству ВолиньPost директор закладу Олександр Середюк.



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Завдяки сміливим і професійним діям воїнів ДСНС, пожежу вдалось локалізувати. Проте, вогонь зробив свою чорну справу. Згорів не тільки солом’яний дах, а й дерев’яна стеля, внутрішнє начиння – етнографічні експонати, що прикрашали хату.



Обласна рада нарешті повернулася обличчям до музею-скансену і на одній із своїх чергових сесій відновила музею фінансову підтримку згідно затвердженої Регіональної програми розвитку культури і мистецтв на 2016-2020 роки. Почали повертатися працівники музею у свій дорогий осередок культури. Це дало змогу власними силами розпочати відновлювати і реставрувати після пожежі стародавню оселю.



На наше звернення відгукнулись фізичні особи і юридичні організації. Зокрема, СГПП «Рать» (В.А.Шумський), СГТзОВ «Городище» (А. О.Никонюк) Луцького району, ВАТ «Луцьксантехмонтаж 536» (І.Чорнуха), ГО «Волинське Братство», магазин «Люстра» і «Комфорт» та інші. А Василь Захарчук із села Маташівка презентував один кубометр пиломатеріалу балок на перекриття хати, що так не вистачало для реконструкції дерев’яної споруди.



Але це лише 10 відсотків тих, до кого особисто звертався музей про допомогу. Прикро, що байдужими стали до цієї біди сільська рада об’єднаної громади села Княгининок. При своєму річному бюджеті понад 50 мільйонів гривень, жодного гроша не знайшлося на ліквідацію пожежі в музеї. А Луцька райрада навіть відповідь не надіслала на офіційне звернення.



Але дирекція музею не опускає руки перед труднощами, що випало їй у тому важкому році. Власними силами та за підтримки козаків-волонтерів обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас» (Голова- Сергій Гаврилюк та Віталій Гопанчук) розпочали важку та кропітку роботу по реконструкції дерев’яної хати. Перш за все потрібно було розчистити і вивезти залишки згарища. Потім приступили до відбудови і реставрації.



Тут уже потрібні були фахівці з досвідом та власним інструментом. І вони підійшли з Луцька та з селища Рокині. Так, Роман Мішко взявся самостійно виготовити вікна, що згоріли в пожежі.



До Нового 2018 року козаки і реставратори зуміли відремонтувати дах та накрити його рубероїдом. А потім уже взятися за ремонт печі та грубки, стін і стелі, хатніх меблів й підлоги.



«Очам страшно, та руки все зроблять»,- говорить народна приказка.



Дирекція музею щиро вдячна всім тим, хто долучився до відновлення хати після пожежі. Ми надіємось, що багато ще добрих душ і меценатів відгукнуться на наш заклик про допомогу в цей важкий для музею час і допоможуть повністю відновити цінний пам’ятник народної архітектури музею-скансену, що в селищі Рокині Луцького району.



Поспішайте робити Добро, бо «не збідніє рука того, хто дає» (Біблія).



Наш р/рахунок №26009055505771 в ПАТ КБ «ПриватБанку» МФО 303440, код 13344468, або на картку № 5169330507734256, ПАТ КБ «ПриватБанк».

Олександр Середюк, директор музею, член Національної спілки краєзнавців України тел.050 3788524





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 листопада з невідомих причин спалахнув дах стародавньої хати початку ХХ століття дводільної конструкції в експозиції просто неба «Козацький зимівник» Музею історії сільського господарства Волині-скансен, що в селищі Рокині Луцького району.Про це повідомив у листі Інформаційному агентству ВолиньPost директор закладуЗавдяки сміливим і професійним діям воїнів ДСНС, пожежу вдалось локалізувати. Проте, вогонь зробив свою чорну справу. Згорів не тільки солом’яний дах, а й дерев’яна стеля, внутрішнє начиння – етнографічні експонати, що прикрашали хату.Обласна рада нарешті повернулася обличчям до музею-скансену і на одній із своїх чергових сесій відновила музею фінансову підтримку згідно затвердженої Регіональної програми розвитку культури і мистецтв на 2016-2020 роки. Почали повертатися працівники музею у свій дорогий осередок культури. Це дало змогу власними силами розпочати відновлювати і реставрувати після пожежі стародавню оселю.На наше звернення відгукнулись фізичні особи і юридичні організації. Зокрема, СГПП «Рать» (В.А.Шумський), СГТзОВ «Городище» (А. О.Никонюк) Луцького району, ВАТ «Луцьксантехмонтаж 536» (І.Чорнуха), ГО «Волинське Братство», магазин «Люстра» і «Комфорт» та інші. А Василь Захарчук із села Маташівка презентував один кубометр пиломатеріалу балок на перекриття хати, що так не вистачало для реконструкції дерев’яної споруди.Але це лише 10 відсотків тих, до кого особисто звертався музей про допомогу. Прикро, що байдужими стали до цієї біди сільська рада об’єднаної громади села Княгининок. При своєму річному бюджеті понад 50 мільйонів гривень, жодного гроша не знайшлося на ліквідацію пожежі в музеї. А Луцька райрада навіть відповідь не надіслала на офіційне звернення.Але дирекція музею не опускає руки перед труднощами, що випало їй у тому важкому році. Власними силами та за підтримки козаків-волонтерів обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас» (Голова- Сергій Гаврилюк та Віталій Гопанчук) розпочали важку та кропітку роботу по реконструкції дерев’яної хати. Перш за все потрібно було розчистити і вивезти залишки згарища. Потім приступили до відбудови і реставрації.Тут уже потрібні були фахівці з досвідом та власним інструментом. І вони підійшли з Луцька та з селища Рокині. Так, Роман Мішко взявся самостійно виготовити вікна, що згоріли в пожежі.До Нового 2018 року козаки і реставратори зуміли відремонтувати дах та накрити його рубероїдом. А потім уже взятися за ремонт печі та грубки, стін і стелі, хатніх меблів й підлоги.«Очам страшно, та руки все зроблять»,- говорить народна приказка.Дирекція музею щиро вдячна всім тим, хто долучився до відновлення хати після пожежі. Ми надіємось, що багато ще добрих душ і меценатів відгукнуться на наш заклик про допомогу в цей важкий для музею час і допоможуть повністю відновити цінний пам’ятник народної архітектури музею-скансену, що в селищі Рокині Луцького району.Поспішайте робити Добро, бо «не збідніє рука того, хто дає» (Біблія).Наш р/рахунок №26009055505771 в ПАТ КБ «ПриватБанку» МФО 303440, код 13344468, або на картку № 5169330507734256, ПАТ КБ «ПриватБанк».Олександр Середюк, директор музею, член Національної спілки краєзнавців України тел.050 3788524

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