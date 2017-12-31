вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка

Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка
Лучанка Майя Москвич розповіла про те, як заблукала у Карпатах, підкорюючи гору Піп Іван.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Пробувала підкорити Піп Іван зимовий. Але, як каже одна моя подруга, «щось пішло не так»...

Не встигли вийти з хати, як телефон перетворився на ліхтарик з фотоапаратом, повільний стоп, марсіанська дорога до Шибеного, дрейф смерековим лісом в снігу по самий наплічник, вибрики навігатора, не дохід в один км до вершини, знайомство з хлопцями-рятувальниками з Чорногори, вимушений спуск і незапланована ночівля в колибі серед лісу... Лиш наступного дня нам вдалось піднятись до обсерваторії. Через погану видимість майже нічого не було видно, але хлопці, що там чергують, показали на фото, як в них інколи гарно буває...

Кілька годин тому спустились в «базовий табір». Хоч все пройшло геть не так, як планувалось, зате тепер я маю досвід провальних мандрівок, а це дуже цінний досвід», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Майя Москвич, Карпати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Президент призначив стипендію волинському хірургу
31 грудень, 2017, 15:08
На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни
31 грудень, 2017, 14:59
Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка
31 грудень, 2017, 14:10
Волинян просять розпізнати чоловіка, якого збило авто. ФОТО 18+
31 грудень, 2017, 13:30
В Україні запрацював безвізовий режим з ОАЕ
31 грудень, 2017, 13:13
Схожі новини
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Сьогодні, 00:44
Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах
30 грудень, 2017, 10:33
У Карпатах знайшли тіло туриста У Карпатах знайшли тіло туриста
25 грудень, 2017, 11:18
Карпати в обмін на 500 робочих місць? Хто і як знищує перлину природу Європи Карпати в обмін на 500 робочих місць? Хто і як знищує перлину природу Європи
15 грудень, 2017, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО
31 грудень, 2017, 08:38
 3
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО
31 грудень, 2017, 15:37
 1
Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка
31 грудень, 2017, 14:10
 1
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО
31 грудень, 2017, 11:21
 1
Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України
31 грудень, 2017, 06:24
 1
Медіа
відео
1/8