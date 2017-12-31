Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка
31 грудень, 2017, 14:10
Лучанка Майя Москвич розповіла про те, як заблукала у Карпатах, підкорюючи гору Піп Іван.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Пробувала підкорити Піп Іван зимовий. Але, як каже одна моя подруга, «щось пішло не так»...
Не встигли вийти з хати, як телефон перетворився на ліхтарик з фотоапаратом, повільний стоп, марсіанська дорога до Шибеного, дрейф смерековим лісом в снігу по самий наплічник, вибрики навігатора, не дохід в один км до вершини, знайомство з хлопцями-рятувальниками з Чорногори, вимушений спуск і незапланована ночівля в колибі серед лісу... Лиш наступного дня нам вдалось піднятись до обсерваторії. Через погану видимість майже нічого не було видно, але хлопці, що там чергують, показали на фото, як в них інколи гарно буває...
Кілька годин тому спустились в «базовий табір». Хоч все пройшло геть не так, як планувалось, зате тепер я маю досвід провальних мандрівок, а це дуже цінний досвід», - йдеться у дописі.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Пробувала підкорити Піп Іван зимовий. Але, як каже одна моя подруга, «щось пішло не так»...
Не встигли вийти з хати, як телефон перетворився на ліхтарик з фотоапаратом, повільний стоп, марсіанська дорога до Шибеного, дрейф смерековим лісом в снігу по самий наплічник, вибрики навігатора, не дохід в один км до вершини, знайомство з хлопцями-рятувальниками з Чорногори, вимушений спуск і незапланована ночівля в колибі серед лісу... Лиш наступного дня нам вдалось піднятись до обсерваторії. Через погану видимість майже нічого не було видно, але хлопці, що там чергують, показали на фото, як в них інколи гарно буває...
Кілька годин тому спустились в «базовий табір». Хоч все пройшло геть не так, як планувалось, зате тепер я маю досвід провальних мандрівок, а це дуже цінний досвід», - йдеться у дописі.
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