Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка

Майя Москвич розповіла про те, як



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



«Пробувала підкорити Піп Іван зимовий. Але, як каже одна моя подруга, «щось пішло не так»...



Не встигли вийти з хати, як телефон перетворився на ліхтарик з фотоапаратом, повільний стоп, марсіанська дорога до Шибеного, дрейф смерековим лісом в снігу по самий наплічник, вибрики навігатора, не дохід в один км до вершини, знайомство з хлопцями-рятувальниками з Чорногори, вимушений спуск і незапланована ночівля в колибі серед лісу... Лиш наступного дня нам вдалось піднятись до обсерваторії. Через погану видимість майже нічого не було видно, але хлопці, що там чергують, показали на фото, як в них інколи гарно буває...



Кілька годин тому спустились в «базовий табір». Хоч все пройшло геть не так, як планувалось, зате тепер я маю досвід провальних мандрівок, а це дуже цінний досвід», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкарозповіла про те, як заблукала у Карпатах , підкорюючи гору Піп Іван.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.«Пробувала підкорити Піп Іван зимовий. Але, як каже одна моя подруга, «щось пішло не так»...Не встигли вийти з хати, як телефон перетворився на ліхтарик з фотоапаратом, повільний стоп, марсіанська дорога до Шибеного, дрейф смерековим лісом в снігу по самий наплічник, вибрики навігатора, не дохід в один км до вершини, знайомство з хлопцями-рятувальниками з Чорногори, вимушений спуск і незапланована ночівля в колибі серед лісу... Лиш наступного дня нам вдалось піднятись до обсерваторії. Через погану видимість майже нічого не було видно, але хлопці, що там чергують, показали на фото, як в них інколи гарно буває...Кілька годин тому спустились в «базовий табір». Хоч все пройшло геть не так, як планувалось, зате тепер я маю досвід провальних мандрівок, а це дуже цінний досвід», - йдеться у дописі.

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