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В Івано-Франківську загинула сім'я із шести людей

В Івано-Франківську загинула сім'я із шести людей
В Івано-Франківську загинула сім'я із шести осіб, за попередніми даними, отруївшись чадним газом, пише Kurs.

Місцеве видання уточнює, що інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Загинули жінка 40 років, чоловік 27 років і діти 2007, 2003, 2013 і 2017 р.н. Їх виявив знайомий, який прийшов у гості.

Зазначається, що раніше, вдень 30 грудня, у цьому ж будинку було знайдене тіло ще однієї жінки. Поки немає точних даних, чи пов'язані між собою випадки, але видання припускає, що причиною смерті також є чадний газ.

Мер Івано-Франківська Руслан Марциньків висловив у Facebook співчуття після трагедії.

"Трагічна подія сталася в нашому місті: унаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина, де росло четверо дітей. Висловлюю щиру скорботу і співчуття рідним загиблих", - написав він.

Пізніше видання повідомило, що загинула сім'я відомої поетеси і цілительки Івано-Франківська Оксани (Русани) і Сергія Гордієнків.

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Теги: смерть, отруєння, чадний газ, трагедія
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