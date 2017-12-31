В Івано-Франківську загинула сім'я із шести людей





Місцеве видання уточнює, що інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.



Загинули жінка 40 років, чоловік 27 років і діти 2007, 2003, 2013 і 2017 р.н. Їх виявив знайомий, який прийшов у гості.



Зазначається, що раніше, вдень 30 грудня, у цьому ж будинку було знайдене тіло ще однієї жінки. Поки немає точних даних, чи пов'язані між собою випадки, але видання припускає, що причиною смерті також є чадний газ.



Мер Івано-Франківська Руслан Марциньків висловив у Facebook співчуття після трагедії.



"Трагічна подія сталася в нашому місті: унаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина, де росло четверо дітей. Висловлюю щиру скорботу і співчуття рідним загиблих", - написав він.



Пізніше видання повідомило, що загинула сім'я відомої поетеси і цілительки Івано-Франківська Оксани (Русани) і Сергія Гордієнків.

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