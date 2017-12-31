На літературному процесі Волині хочуть поставити крапку, – письменниця
31 грудень, 2017, 20:37
Очільниця Волинської обласної організації Спілки письменників України Ольга Ляснюк підбила підсумки за 2017 рік, назвавши їх "щонайменше невтішними".
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Книговидання на Волині майже згорнуте. Для порівняння – у 2010-2011 р.р. – на книговидавничу справу спрямовували від 820 до 960 тисяч гривень, у бюджет закладалися кошти і на проведення заходів (виставки, виїзди письменників у райони і за межі області; круглі столи; фестивалі ect). За два останні роки на книговидання було виділено по 200 тисяч гривень. І це не кінець історії. Ці кошти в акурат використовувалися так, аби навіть із цього мізеру щось та повернути у бюджет (саме з цих коштів передбачені премії чиновникам – чи ні? – юристи най скажуть своє слово). А на всі запити – письменницькі, бібліотечні – відповідають поясненням очевидного, а не поясненням, чому відмовляються навіть від коштів, які готові виділити у Волиньраді", - йдеться у дописі.
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За словами Ольги, в інших областях ситуація кардинально інша, оскільки є не тільки області зі значно більшиим коштами на видання книг, а й такі, де організовують фінансові пріоритети. Наприклад, знижки на оплату «тепла» в організації чи винагорода за найкращу книжку. На Волині скасували подібну премію як «корупційну», попри те, що винагорода становила 200 грн., тоді як в інших областях – від 5 до 50 тисяч грн.
"Усіх нюансів не опишу в разовому пості. Проте нам відмовили в усіх інстанціях, які мали б чи могли б допомогти письменницькій організації. Власне, 45 письменників Волинської організації НСПУ лишаються "за бортом".
До цього додається ще "злиття" конкурсу "Неповторність".
На літературному процесі Волині хочуть поставити крапку. Але кожен із нас, письменників – це ще та пружинка. Не випробовуйте краще", - пише Ольга Ляснюк.
Також письменниця оприлюднила "насвіжіші" документи-"відмови" та реквізити для охочих допомогти організації фінансово:
Код 02919285, ПАТ «Кредобанк» в м. Луцьку, МФО 325365, р/р 2600401405853.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Книговидання на Волині майже згорнуте. Для порівняння – у 2010-2011 р.р. – на книговидавничу справу спрямовували від 820 до 960 тисяч гривень, у бюджет закладалися кошти і на проведення заходів (виставки, виїзди письменників у райони і за межі області; круглі столи; фестивалі ect). За два останні роки на книговидання було виділено по 200 тисяч гривень. І це не кінець історії. Ці кошти в акурат використовувалися так, аби навіть із цього мізеру щось та повернути у бюджет (саме з цих коштів передбачені премії чиновникам – чи ні? – юристи най скажуть своє слово). А на всі запити – письменницькі, бібліотечні – відповідають поясненням очевидного, а не поясненням, чому відмовляються навіть від коштів, які готові виділити у Волиньраді", - йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські письменники стурбовані: їм дали третину від обіцяних грошей
За словами Ольги, в інших областях ситуація кардинально інша, оскільки є не тільки області зі значно більшиим коштами на видання книг, а й такі, де організовують фінансові пріоритети. Наприклад, знижки на оплату «тепла» в організації чи винагорода за найкращу книжку. На Волині скасували подібну премію як «корупційну», попри те, що винагорода становила 200 грн., тоді як в інших областях – від 5 до 50 тисяч грн.
"Усіх нюансів не опишу в разовому пості. Проте нам відмовили в усіх інстанціях, які мали б чи могли б допомогти письменницькій організації. Власне, 45 письменників Волинської організації НСПУ лишаються "за бортом".
До цього додається ще "злиття" конкурсу "Неповторність".
На літературному процесі Волині хочуть поставити крапку. Але кожен із нас, письменників – це ще та пружинка. Не випробовуйте краще", - пише Ольга Ляснюк.
Також письменниця оприлюднила "насвіжіші" документи-"відмови" та реквізити для охочих допомогти організації фінансово:
Код 02919285, ПАТ «Кредобанк» в м. Луцьку, МФО 325365, р/р 2600401405853.
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