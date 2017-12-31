На літературному процесі Волині хочуть поставити крапку, – письменниця

Очільниця Волинської обласної організації Спілки письменників Українипідбила підсумки за 2017 рік, назвавши їх "щонайменше невтішними".Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Книговидання на Волині майже згорнуте. Для порівняння – у 2010-2011 р.р. – на книговидавничу справу спрямовували від 820 до 960 тисяч гривень, у бюджет закладалися кошти і на проведення заходів (виставки, виїзди письменників у райони і за межі області; круглі столи; фестивалі ect). За два останні роки на книговидання було виділено по 200 тисяч гривень. І це не кінець історії. Ці кошти в акурат використовувалися так, аби навіть із цього мізеру щось та повернути у бюджет (саме з цих коштів передбачені премії чиновникам – чи ні? – юристи най скажуть своє слово). А на всі запити – письменницькі, бібліотечні – відповідають поясненням очевидного, а не поясненням, чому відмовляються навіть від коштів, які готові виділити у Волиньраді", - йдеться у дописі.За словами Ольги, в інших областях ситуація кардинально інша, оскільки є не тільки області зі значно більшиим коштами на видання книг, а й такі, де організовують фінансові пріоритети. Наприклад, знижки на оплату «тепла» в організації чи винагорода за найкращу книжку. На Волині скасували подібну премію як «корупційну», попри те, що винагорода становила 200 грн., тоді як в інших областях – від 5 до 50 тисяч грн."Усіх нюансів не опишу в разовому пості. Проте нам відмовили в усіх інстанціях, які мали б чи могли б допомогти письменницькій організації. Власне, 45 письменників Волинської організації НСПУ лишаються "за бортом".До цього додається ще "злиття" конкурсу "Неповторність".На літературному процесі Волині хочуть поставити крапку. Але кожен із нас, письменників – це ще та пружинка. Не випробовуйте краще", - пише Ольга Ляснюк.Також письменниця оприлюднила "насвіжіші" документи-"відмови" та реквізити для охочих допомогти організації фінансово:Код 02919285, ПАТ «Кредобанк» в м. Луцьку, МФО 325365, р/р 2600401405853.