Новий рік у Нововолинську у 60-80 роках минулого століття. ФОТО
Сьогодні, 01:51
Оприлюднили унікальні фотоспогади зі святкування Нового року в Нововолинську.
Про це пише БУГ.
На цих старих фото можна побачити витоки сучасних традицій і забуті ідеї, що залишаються актуальними дотепер.
Традиційно як зараз, так і 50 років тому, святкування Нового року відбувалося біля головної ялинки міста, а в навчальних закладах проводили новорічні ранки, аби створити казкову атмосферу свята для діток.
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Про це пише БУГ.
На цих старих фото можна побачити витоки сучасних традицій і забуті ідеї, що залишаються актуальними дотепер.
Традиційно як зараз, так і 50 років тому, святкування Нового року відбувалося біля головної ялинки міста, а в навчальних закладах проводили новорічні ранки, аби створити казкову атмосферу свята для діток.
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