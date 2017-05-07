Новий рік у Нововолинську у 60-80 роках минулого століття. ФОТО





Про це пише



На цих старих фото можна побачити витоки сучасних традицій і забуті ідеї, що залишаються актуальними дотепер.



Традиційно як зараз, так і 50 років тому, святкування Нового року відбувалося біля головної ялинки міста, а в навчальних закладах проводили новорічні ранки, аби створити казкову атмосферу свята для діток.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили унікальні фотоспогади зі святкування Нового року в Нововолинську.Про це пише БУГ На цих старих фото можна побачити витоки сучасних традицій і забуті ідеї, що залишаються актуальними дотепер.Традиційно як зараз, так і 50 років тому, святкування Нового року відбувалося біля головної ялинки міста, а в навчальних закладах проводили новорічні ранки, аби створити казкову атмосферу свята для діток.

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