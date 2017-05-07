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Новий рік у Нововолинську у 60-80 роках минулого століття. ФОТО

Новий рік у Нововолинську у 60-80 роках минулого століття. ФОТО
Оприлюднили унікальні фотоспогади зі святкування Нового року в Нововолинську.

Про це пише БУГ.

На цих старих фото можна побачити витоки сучасних традицій і забуті ідеї, що залишаються актуальними дотепер.

Традиційно як зараз, так і 50 років тому, святкування Нового року відбувалося біля головної ялинки міста, а в навчальних закладах проводили новорічні ранки, аби створити казкову атмосферу свята для діток.

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Теги: історія, Новий рік, фото, Нововолинськ
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