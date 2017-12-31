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Президент призначив стипендію волинському хірургу

Президент призначив стипендію волинському хірургу
Лікар волинської лікарні отримуватиме державну стипендію.

Про це йдеться в указі Президента Петра Порошенка "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я" від 29 грудня.

Порошенко постановив призначити дворічну стипендію видатному діячеві охорони здоров’я Тарасу Гапонюку.

Чоловік працює лікарем-хірургом торакального відділення торакальної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні.



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Теги: стипендія, лікар, хірург, Тарас Гапонюк
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