Президент призначив стипендію волинському хірургу





Про це йдеться в указі Президента Петра Порошенка "Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я" від 29 грудня.



Порошенко постановив призначити дворічну стипендію видатному діячеві охорони здоров’я Тарасу Гапонюку.



Чоловік працює лікарем-хірургом торакального відділення торакальної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні.







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