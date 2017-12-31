На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни





Дорожньо-транспортна пригола сталась 31 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.



Повідомлення про аварію надійшло о 2:25 у Жовківське відділення поліції. Повідомлялось, що на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.



За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Sprinter, 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.



Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.



Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.



Наразі встановлюються обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



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