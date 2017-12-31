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На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни

На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни
Внаслідок аварії у Львівській області травмувалось восьмеро людей - водій та пасажири.

Дорожньо-транспортна пригола сталась 31 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомлення про аварію надійшло о 2:25 у Жовківське відділення поліції. Повідомлялось, що на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Sprinter, 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.

Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.

Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.

Наразі встановлюються обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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Пасажирів шкода, але з нелегалами їздити собі дорожче...це ж точно якийсь блаблакар
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