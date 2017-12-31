На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни
31 грудень, 2017, 14:59
Внаслідок аварії у Львівській області травмувалось восьмеро людей - водій та пасажири.
Дорожньо-транспортна пригола сталась 31 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Повідомлення про аварію надійшло о 2:25 у Жовківське відділення поліції. Повідомлялось, що на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.
За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Sprinter, 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.
Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.
Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.
Наразі встановлюються обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригола сталась 31 грудня, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Повідомлення про аварію надійшло о 2:25 у Жовківське відділення поліції. Повідомлялось, що на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.
За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Sprinter, 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.
Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.
Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.
Наразі встановлюються обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Пасажирів шкода, але з нелегалами їздити собі дорожче...це ж точно якийсь блаблакар
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО
31 грудень, 2017, 15:37
Президент призначив стипендію волинському хірургу
31 грудень, 2017, 15:08
На Львівщині перекинувся мікроавтобус, в якому були волиняни
31 грудень, 2017, 14:59
Маю досвід провальних мандрівок, – заблукала в Карпатах лучанка
31 грудень, 2017, 14:10
Волинян просять розпізнати чоловіка, якого збило авто. ФОТО 18+
31 грудень, 2017, 13:30