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Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат

Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф Сергій Павлюк показав закутані у сніги вершини Карпат.

Світлини він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook.

"Зимові Карпати. Краєвиди, що відкриваються з хребта Кострича. Всім чудових різдвяних свят!" - йдеться у дописі.

Пропонуємо помилуватися то холодними і непривітними, то злегка пригрітими сонцем гірськими краєвидами.

Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат

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Теги: Сергій Павлюк, Карпати, гори, фото, зима
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