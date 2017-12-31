Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат

Сергій Павлюк показав закутані у сніги вершини Карпат.



Світлини він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook.



"Зимові Карпати. Краєвиди, що відкриваються з хребта Кострича. Всім чудових різдвяних свят!" - йдеться у дописі.



Пропонуємо помилуватися то холодними і непривітними, то злегка пригрітими сонцем гірськими краєвидами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографпоказав закутані у сніги вершини Карпат.Світлини він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook."Зимові Карпати. Краєвиди, що відкриваються з хребта Кострича. Всім чудових різдвяних свят!" - йдеться у дописі.Пропонуємо помилуватися то холодними і непривітними, то злегка пригрітими сонцем гірськими краєвидами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію