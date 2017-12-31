Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Сьогодні, 00:44
Луцький фотограф Сергій Павлюк показав закутані у сніги вершини Карпат.
Світлини він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook.
"Зимові Карпати. Краєвиди, що відкриваються з хребта Кострича. Всім чудових різдвяних свят!" - йдеться у дописі.
Пропонуємо помилуватися то холодними і непривітними, то злегка пригрітими сонцем гірськими краєвидами.
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Світлини він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook.
"Зимові Карпати. Краєвиди, що відкриваються з хребта Кострича. Всім чудових різдвяних свят!" - йдеться у дописі.
Пропонуємо помилуватися то холодними і непривітними, то злегка пригрітими сонцем гірськими краєвидами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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