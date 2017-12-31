У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО





Про це повідомляє інформаційна служба Волинської єпархії Київського Патріархату.



Свої бутони розпустили квіти, які висаджені на клумбах біля Управління єпархії за адресою Градний узвіз, 1.



Червоні, рожеві, білі - троянди стали окрасою-несподіванкою для священиків.



Вочевидь, цьому сприяла тепла погода, яка була у Луцьку протягом минулого тижня.









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