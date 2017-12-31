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Новий рік у храмі: куди лучани можуть піти на нічні богослужіння

Новий рік у храмі: куди лучани можуть піти на нічні богослужіння
У ніч із 31 грудня на 1 січня у кількох храмах Волинської єпархії Київського Патріархату проведуть Божественні Літургії.

Про це йдеться на сайті єпархії.

Зокрема, розпочати новоліття молитвою можна у чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату.

Про це повідомив декан монастирів та намісник обителі архімандрит Константин (Марченко). Служба Божа в монастирській церкві розпочнеться опівночі. Дістатися на Відправу з Луцька можна монастирським автобусом, який вирушить о 23:20 від РЦ «Промінь».

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в с. Княгининок Луцького районного благочиння теж запрошує зустріти Новий рік у Божому домі.

Згідно з публікацією настоятеля протоієрея Михайла Бучака, о 23:00 – Сповідь, опівночі – Літургія з новорічним молебнем.

Служба Божа у луцькому Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі 31 грудня розпочнеться з 23:00.

Нагадаємо, раніше оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку.

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Теги: Новий рік, богослужіння, храм
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