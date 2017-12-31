Новий рік у храмі: куди лучани можуть піти на нічні богослужіння
31 грудень, 2017, 16:26
У ніч із 31 грудня на 1 січня у кількох храмах Волинської єпархії Київського Патріархату проведуть Божественні Літургії.
Про це йдеться на сайті єпархії.
Зокрема, розпочати новоліття молитвою можна у чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату.
Про це повідомив декан монастирів та намісник обителі архімандрит Константин (Марченко). Служба Божа в монастирській церкві розпочнеться опівночі. Дістатися на Відправу з Луцька можна монастирським автобусом, який вирушить о 23:20 від РЦ «Промінь».
Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в с. Княгининок Луцького районного благочиння теж запрошує зустріти Новий рік у Божому домі.
Згідно з публікацією настоятеля протоієрея Михайла Бучака, о 23:00 – Сповідь, опівночі – Літургія з новорічним молебнем.
Служба Божа у луцькому Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі 31 грудня розпочнеться з 23:00.
Нагадаємо, раніше оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку.
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Про це йдеться на сайті єпархії.
Зокрема, розпочати новоліття молитвою можна у чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату.
Про це повідомив декан монастирів та намісник обителі архімандрит Константин (Марченко). Служба Божа в монастирській церкві розпочнеться опівночі. Дістатися на Відправу з Луцька можна монастирським автобусом, який вирушить о 23:20 від РЦ «Промінь».
Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в с. Княгининок Луцького районного благочиння теж запрошує зустріти Новий рік у Божому домі.
Згідно з публікацією настоятеля протоієрея Михайла Бучака, о 23:00 – Сповідь, опівночі – Літургія з новорічним молебнем.
Служба Божа у луцькому Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі 31 грудня розпочнеться з 23:00.
Нагадаємо, раніше оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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