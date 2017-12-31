Новий рік у храмі: куди лучани можуть піти на нічні богослужіння





Про це йдеться на



Зокрема, розпочати новоліття молитвою можна у чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату.



Про це повідомив декан монастирів та намісник обителі архімандрит Константин (Марченко). Служба Божа в монастирській церкві розпочнеться опівночі. Дістатися на Відправу з Луцька можна монастирським автобусом, який вирушить о 23:20 від РЦ «Промінь».



Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в с. Княгининок Луцького районного благочиння теж запрошує зустріти Новий рік у Божому домі.



Згідно з публікацією настоятеля протоієрея Михайла Бучака, о 23:00 – Сповідь, опівночі – Літургія з новорічним молебнем.



Служба Божа у луцькому Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі 31 грудня розпочнеться з 23:00.



Нагадаємо, раніше оголосили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч із 31 грудня на 1 січня у кількох храмах Волинської єпархії Київського Патріархату проведуть Божественні Літургії.Про це йдеться на сайті єпархії.Зокрема, розпочати новоліття молитвою можна у чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату.Про це повідомив декан монастирів та намісник обителі архімандрит Константин (Марченко). Служба Божа в монастирській церкві розпочнеться опівночі. Дістатися на Відправу з Луцька можна монастирським автобусом, який вирушить о 23:20 від РЦ «Промінь».Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в с. Княгининок Луцького районного благочиння теж запрошує зустріти Новий рік у Божому домі.Згідно з публікацією настоятеля протоієрея Михайла Бучака, о 23:00 – Сповідь, опівночі – Літургія з новорічним молебнем.Служба Божа у луцькому Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі 31 грудня розпочнеться з 23:00.Нагадаємо, раніше оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію