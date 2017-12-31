Шлях із цеху до храму: як на Волині створюють свічки. ФОТО





Як народжуються традиційні атрибути християнських храмів, з’ясовували кореспонденти



Знаходиться він у підвалі одного із приміщень Волинської єпархії УПЦ КП. Невеликий цех забезпечує свічками всі її храми. Процес виготовлення цих атрибутів Богослужінь нескладний. Але, як і в кожному виробництві, потрібно дотримуватись певних технологій. (7984, 7988)



«Для гноту береться натуральна нитка, бо синтетична буде плавитися, виділяти шкідливі речовини і закопчувати храм, – пояснює протоієрей Микола Лазука, завідувач свічного цеху.



- Бобіни закріплюють на верстаті і вмикають його.



Нитка йде по барабану і занурюється в ванну з розтопленою сумішшю парафіну, стеарину та церезину. У так званій фільєрі, тобто пристрої з дрібними отворами, знімається зайвий шар і формується діаметр свічки».



Нитка проходить через ванну близько 20 разів. Після кожного занурення застигає й знову проходить через ванну, куди заливають приблизно 50 літрів гарячого парафіну.



Швидкість обертання барабану регулюється автоматично. Спеціальний датчик стежить і за температурою плавлення парафіну. Також автоматично можна регулювати швидкість обертання ножа, який нарізає з охолодженої парафінової стрічки самі свічки. Чим швидше крутиться ніж, тим менший розмір свічки.



Охолоджені вироби запаковують. Кожна пачка має важити приблизно 2 кілограми. Чим менша свічка, тим більше їх в пакунку. Наостанок кінці свічок трохи нагрівають, аби при запалюванні загорівся гніт. Такі свічки вже готові до реалізації.



Нитки для них — турецького виробництва, а парафін — білоруського. Процес їх виробництва — безвідходний. Обрізки і недогарки від свічок переплавляють і додають у парафінову масу.



А от фігурні й Стрітенські свічки виготовляють вручну.



«В спеціальну форму натягуються нитки, герметично закривають її і заливають туди з чайника гарячий парафін, – каже протоієрей Микола Лазука. – За кілька хвилин свічки готові».



Отець Микола розповідає, що цех працює щодня, за винятком вихідних та святкових днів. За його словами, тут за місяць виготовляють тонну свічок. Він стверджує, що на свята всі храми єпархії забезпечені ними повністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні дні грудня скрізь панує передсвяткова метушня. До Нового року та Різдва готуються заздалегідь і в храмах області. Для всіх святкових Богослужінь потрібен неабиякий запас свічок.Як народжуються традиційні атрибути християнських храмів, з’ясовували кореспонденти Першого . Вони побували в єдиному в області свічному цеху.Знаходиться він у підвалі одного із приміщень Волинської єпархії УПЦ КП. Невеликий цех забезпечує свічками всі її храми. Процес виготовлення цих атрибутів Богослужінь нескладний. Але, як і в кожному виробництві, потрібно дотримуватись певних технологій. (7984, 7988)«Для гноту береться натуральна нитка, бо синтетична буде плавитися, виділяти шкідливі речовини і закопчувати храм, – пояснює протоієрей Микола Лазука, завідувач свічного цеху.- Бобіни закріплюють на верстаті і вмикають його.Нитка йде по барабану і занурюється в ванну з розтопленою сумішшю парафіну, стеарину та церезину. У так званій фільєрі, тобто пристрої з дрібними отворами, знімається зайвий шар і формується діаметр свічки».Нитка проходить через ванну близько 20 разів. Після кожного занурення застигає й знову проходить через ванну, куди заливають приблизно 50 літрів гарячого парафіну.Швидкість обертання барабану регулюється автоматично. Спеціальний датчик стежить і за температурою плавлення парафіну. Також автоматично можна регулювати швидкість обертання ножа, який нарізає з охолодженої парафінової стрічки самі свічки. Чим швидше крутиться ніж, тим менший розмір свічки.Охолоджені вироби запаковують. Кожна пачка має важити приблизно 2 кілограми. Чим менша свічка, тим більше їх в пакунку. Наостанок кінці свічок трохи нагрівають, аби при запалюванні загорівся гніт. Такі свічки вже готові до реалізації.Нитки для них — турецького виробництва, а парафін — білоруського. Процес їх виробництва — безвідходний. Обрізки і недогарки від свічок переплавляють і додають у парафінову масу.А от фігурні й Стрітенські свічки виготовляють вручну.«В спеціальну форму натягуються нитки, герметично закривають її і заливають туди з чайника гарячий парафін, – каже протоієрей Микола Лазука. – За кілька хвилин свічки готові».Отець Микола розповідає, що цех працює щодня, за винятком вихідних та святкових днів. За його словами, тут за місяць виготовляють тонну свічок. Він стверджує, що на свята всі храми єпархії забезпечені ними повністю.

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