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Боєць 14-ї бригади здобув «бронзу» на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

Боєць 14-ї бригади здобув «бронзу» на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
Нещодавно у Харкові відбувся Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств. Учасник АТО, військовослужбовець 14-ї ОМБр, майстер спорту Ярослав Кадочников зайняв на змаганнях третє місце.

Готувався до змагань спортсмен у Володимирі-Волинському, - пише БУГ.

Хлопець дізнався про проведення турніру від свого постійного тренера. Ярослав якраз повернувся з АТО у місце дислокації військової частини у місто Володимир-Волинський. До змагань залишалося всього три тижні, тому довелося добре попрацювати, аби повернути форму.

У Володимирі-Волинському спортсмен тренувався у клубі “Любарт“. Готував Ярослава до змагань Володимир Подзізей. Спортом хлопець займається з 10 років.

“Якби не допомога Володимир-Волинських тренерів, то я би програв. Тому хочу висловити велику вдячність їм, а також друзям, які підтримували та вірили в мене. На турнірі мені попався дуже сильний суперник. Він важив 82 кг, а я – 72. Аби отримати перше місце, потрібно було провести ще 2 бої. Але я отримав травму на ринзі. Хоч спорт і травматичний, але мені він подобається. Я можу захистити себе, своїх рідних та дівчину. Рідні не задоволені, адже тут без травм не обійтися, але поки в мене б’ється серце – буду займатися. Це – моє”, – говорить Ярослав Кадочников.

У хлопця великі плани на майбутнє. Він хоче стати чемпіоном світу з ММА.

Завдяки чемпіонату, говорить спортсмен, познайомився з багатьма хорошими людьми і отримав новий спортивний дім – клуб “Любарт”.

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Теги: Ярослав Кадочников, спорт, змішані єдиноборства, 14 бригада, 14 ОМБР
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