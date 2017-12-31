Обрали запобіжний захід для чоловіка, що захопив відділення пошти





За рішенням суду, це - 60 днів утримання під вартою, без можливості внести заставу, повідомляє



Також Володимир Безух заявив у райсуді, що не хотів брати людей у заручники.



«Слідство каже, що поліцією частину заручників було звільнено. Було не так, я не хотів їх брати в заручники взагалі. Відпустив дітей, дружин, бабусь, я не знаю, чого він (заручник) на мене накинувся», - говорить Безух.



Прокурор Чуб розповів, як заручники схопили загарбника. Серед заручників був один чоловік, років 30-ти, він сам вирішив скрутити загарбника, скориставшись, за припущенням прокурора, його втомою. Дві жінки-співробітниці зрозуміли швидко і почали бити Безуха - стільцем і вазою.



Перед судом журналісти запитали Безуха про мотиви його вчинку, проте той не відповів. Говорив тільки: «Ви не зрозумієте».



За словами журналістів, у коридорі він ще сказав, що спеціально зареєструвався в соцмережах і хотів завантажити відео. Нібито якби ми його подивилися, то відразу все зрозуміли.



Серед долучених до справи матеріалів, які під час засідання перераховувала суддя, є плакат із написом «Дивіться Ісус Христос Бог».



Прокурор Ігор Чуб показав журналістам знімок цього плаката, але не дозволив фотографувати. Це досить велике полотно, на якому намальований виразний червоний значок YouTube (кнопка Play). І на цьому полотні виведено зверху «Дивіться", нижче, через дефіси - «Ісус-Христос-Бог». За словами прокурора, перед тим, як узяти заручників, Безух кинув цей плакат на кіоск поряд із відділенням пошти. Що це і навіщо, слідство буде ще з'ясовувати.



Нагадаємо, 30 грудня в Харкові на вулиці Шевченка біля ТЦ «Рост» невідомий захопив відділення Укрпошти. Згодом силовики







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 грудня, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який напередодні захопив відділення Укрпошти і заручників у ньому.За рішенням суду, це - 60 днів утримання під вартою, без можливості внести заставу, повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на МедіаПорт.Також Володимир Безух заявив у райсуді, що не хотів брати людей у заручники.«Слідство каже, що поліцією частину заручників було звільнено. Було не так, я не хотів їх брати в заручники взагалі. Відпустив дітей, дружин, бабусь, я не знаю, чого він (заручник) на мене накинувся», - говорить Безух.Прокурор Чуб розповів, як заручники схопили загарбника. Серед заручників був один чоловік, років 30-ти, він сам вирішив скрутити загарбника, скориставшись, за припущенням прокурора, його втомою. Дві жінки-співробітниці зрозуміли швидко і почали бити Безуха - стільцем і вазою.Перед судом журналісти запитали Безуха про мотиви його вчинку, проте той не відповів. Говорив тільки: «Ви не зрозумієте».За словами журналістів, у коридорі він ще сказав, що спеціально зареєструвався в соцмережах і хотів завантажити відео. Нібито якби ми його подивилися, то відразу все зрозуміли.Серед долучених до справи матеріалів, які під час засідання перераховувала суддя, є плакат із написом «Дивіться Ісус Христос Бог».Прокурор Ігор Чуб показав журналістам знімок цього плаката, але не дозволив фотографувати. Це досить велике полотно, на якому намальований виразний червоний значок YouTube (кнопка Play). І на цьому полотні виведено зверху «Дивіться", нижче, через дефіси - «Ісус-Христос-Бог». За словами прокурора, перед тим, як узяти заручників, Безух кинув цей плакат на кіоск поряд із відділенням пошти. Що це і навіщо, слідство буде ще з'ясовувати.Нагадаємо, 30 грудня в Харкові на вулиці Шевченка біля ТЦ «Рост» невідомийвідділення Укрпошти. Згодом силовики звільнили всіх заручників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію