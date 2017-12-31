Топ-10 скандалів року на Волині









КОВЕЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СМЕРТІ



На початку 2017 року розгорівся скандал навколо Ковельського ветсанзаводу – підприємства, яке повинне переробляти тушки мертвих тварин та їх рештки. Однак, як виявилось, тривалий час завод цього не робив, а натомість – складав небезпечні і смердючі відходи за кілька сотень метрів від людських помешкань.



«Завод смерті», «Другий Чорнобиль» – як тільки не називали підприємство, навколо якого виросли гори трупів. Після того, як обурені місцеві мешканці взялись перекривати дороги, заговорили про нього не лише обласні керманичі, а й нардепи з міністрами.



Врешті постановили – завод закрити, а рештки – сховати у спеціальних резервуарах на території колишнього крохмального заводу. Останні рештки з ветсанзаводу вивозили у грудні 2017-го.



Читати також: За парканом заводу смерті, або У Ковелі досі ховають туші свиней. РЕПОРТАЖ



ІГРИ ПРЕСТОЛІВ У ЛУЦЬКІЙ МЕРІЇ



Усе, що відбувалось у луцькій мерії протягом року, ніяк інакше, як скандалом назвати не можна. Смерть чинного міського голови Миколи Романюка 3 лютого перевернула усе з ніг на голову.



У раді швидко сформувалась нова «проукропівська» більшість, до якої приєднались представники «Батьківщини», «Радикальної партії Олега Ляшка», а також депутати Євгеній Ткачук та Олександр Козлюк, які досі були у більшості, сформованій Миколою Романюком.



Нова більшість швидко звільнила з посади секретаря ради Юлію Вусенко (представника «Самопомочі») і призначила натомість Ігоря Поліщука (представника «УКРОПу»). Він одночасно став виконуючим обов’язки міського голови. Тоді ж про своє звільнення заявили троє заступників мера – Тарас Яковлев, Сергій Григоренко та Юрій Моклиця.



Попри те, що Юлія Вусенко подала до суду і служителі Феміди одразу кількох інстанцій довели її право на посаду, поновити жінку на посаді секретаря депутати раз за разом відмовлялись, вигадуючи усе нові схеми.



До речі, після трьох місяців роботи в.о. мера Ігор Поліщук подав у відставку, мовляв краще готуватиметься до виборів. Його місце зайняв представник «Батьківщини» Григорій Пустовіт.



Натомість Ігор Поліщук став радником міського голови. Попри не «найтоповішу» посаду, саме Ігор Поліщук наразі «світиться на публіці» навіть більше за «юридичного» керманича міста.



АВТОМАТНИКИ У ВОЛИНЬРАДІ



Тема бурштину не втрачала своєї актуальності на Волині протягом усього року. Так, 15 лютого трапилась досі небачена подія – у Волинську обласну раду з обшуками прийшли озброєні правоохоронці.



Вони вилучили документи, пов’язані з комунальним підприємством «Волиньприродресурс» і видобутком бурштину. Обшукали й помешкання на той час нещодавно призначеного директора бурштинового підприємства Василя Столяра.



Хоча, на цьому скандали, пов’язані з сонячним камінням, не завершились.



Так, у середині року Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити усі ліцензії на видобуток бурштину.



Цікаво, що фірму, яка дала гроші на дозволи видобувати бурштин і торф КП «Волиньприродресурс», пов’язують з групою «Приват» та Ігорем Коломойським. Йдеться про 62 мільйони гривень «позики».



А наприкінці року стало відомо про будівництво першого бурштинового заводу на Волині.



На околиці села Прилісне, що в Маневицькому районі, навколо розвалин древнього і, здавалося би, нікому не потрібного консервного цеху виросла подвійна огорожа, закривши внутрішню територію від стороннього ока.



Детективам Національного антикорупційного бюро передали кримінальне провадження, яке було порушено Генеральною прокуратурою за фактом можливого зловживання владою чиновниками Державної служби геології і надр та Волинської обласної ради. Йдеться про видачу дозволів на видобуток бурштину комунальному підприємству «Волиньприродресурс».



ТЕРАКТ У КОНСУЛЬСТВІ



Справжній міжнародний скандал розгорівся у Луцьку у березні. В ніч на 29 березня невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, що на вулиці Дубнівській. Постріл пробив дірку у даху і розбив вікно.



Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що нічний напад на приміщення був терористичним актом.



«Це був правдивий теракт. Хотіли вбити людей», - запевнив дипломат.



Начальник Управління СБУ на Волині Юрій Фелонюк також заявляв, що у цій події помітний російський слід.



Теракт у Луцьку коментували російські, українські та європейські політики, зокрема і президенти України та Польщі.



“Значення атаки на польське консульство в Луцьку абсолютно не можна применшувати. Постріл з гранатомета і знищення з цього приводу в будинку, на щастя, не призвели до жертв. Але це не є чимось, після чого можна перейти до нормального порядку денного, це вимагає рішучої реакції”, - заявив очільник Польщі Анджей Дуда.



Наразі, зі слів Юрія Фелонюка, матеріали у цій справі вже скерували до суду.



ДЕПУТАТИ-ВІДКЛИКАНЦІ



Після того, як двоє луцьких депутатів, що обирались за списками «БПП «Солідарність» та троє тих, які обирались від «Радикальної партії Олега Ляшка», офіційно стали на бік нової «проукропівської» більшості у Луцькраді, їх депутатські мандати вирішили відкликати.



Зокрема, 10 липня в приміщенні автозаводу «Богдан» відбулись збори ініціативної групи, члени якої згодом збирали у місті підписи за відкликання депутатських мандатів у Євгенія Ткачука, Олександра Козлюка, Аркадія Соломатіна, Сергія Були та Костянтина Петрочука.



Попри те, що збір підписів супроводжувався багатьма сварками, зібрати необхідну кількість таки вдалось. Згідно з процедурою, підписи передали на розгляд до Луцької міської територіальної виборчої комісії.



Однак, там процедуру вирішили «застопорити». Спершу, члени ТВК систематично не приходили на засідання, затягуючи процес, а пізніше й зовсім зупинили процедуру відкликання депутатів. Щоб це зробити, довелось скооперуватись членам ТВК-представникам «Народного фронту», «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «УКРОПу» та «Європейської партії».



Цікаво, що подякувати за сприяння очільнику волинського «Опозиційного блоку» Олександрові Башкаленку депутати вирішили не затягуючи.



Вже 4 грудня на сесії Луцької міської ради обранці громади поновили договір про оренду землі під ринком «Привіз» підприємству, яке належить Олександрові Башкаленку та його дружині. Лобіював це питання врятований «відкликанець» Євгеній Ткачук.



ПІДПАЛ РЕСТОРАНУ



В ніч на понеділок, 24 липня, загорілося приміщення готельно-ресторанного комплексу Patio di fiori, що у Луцьку на вулиці Кравчука.



Біля 2 години ночі, за словами очевидців, повз будівлю проїжджав автомобіль. Невідомі вийшли з нього і кинули якийсь предмет у вікно ресторану. Стався вибух, приміщення загорілося.



Перед тим невідомі - очевидно, що спільники нападників - під приміщенням спорткомплексу "Олімпія" підпалили чотири автомобільні покришки. Доки охоронці гасили цей вогонь - зловмисники підпалили ресторан.



У пожежі ніхто не постраждав, хоча гостей довелось евакуйовувати. Сама ж будівля зазнала значних пошкоджень – обгорів дах і фасад, згоріло усе внутрішнє начиння. Втім, дивним чином вціліли ікони, які були всередині.



Пізніше в поліції підтвердили – розслідують саме підпал.



«Ті, хто це зробив (і замовники; і виконавці) – ПОТЕНЦІЙНІ ВБИВЦІ. В готельних номерах мирно спали гості, які запросто могли загинути, надихавшись чадом. Про це всі повинні пам’ятати у той момент, коли винних знайдуть. Не забудемо», - заявив тоді бізнесмен, співвласник ресторану Володимир Пащенко.



«Ми поступово починаємо повертатися у 90-ті роки», - так коментував ситуацію голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.



Попри величезні збитки, роботу готельно-ресторанного комплексу швидко відновили. Так, 10 вересня запрацював готель Patio di fiori, а 15 жовтня – ресторан. Його інтер’єр змінили.



П’ЯНИЙ І ВІДОМИЙ ЗА КЕРМОМ



Ввечері 30 липня на проспекті Василя Мойсея патрульні затримали нетверезого водія. Ним виявився голова правління благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.



Наступного дня чоловік визнав, що їхав за кермом нетверезим, та запевнив, що йому соромно. Нібито в крові чоловіка було 0, 23 проміле алкоголю (дозволена норма – 0,2).



Однак, згодом Олександр Товстенюк почав ігнорувати судові засідання у цій справі, а тоді – взагалі заявив, що випите пиво не заважало йому кермувати.



Не погодився він й з тим, що суд забрав права на рік, і подав апеляцію. Нині у справі призначили наркологічну експертизу.



«Це неправильно. Олександр Віталійович людина віруюча і він вчинив неправильно, сівши за кермо з 0,23 проміле алкоголю в крові», - зауважив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, коментуючи затримання Товстенюка нетверезим.



ДО СУДУ НА КАТАЛЦІ



На початку серпня Луцьк сколихнула сенсаційна новина – керівника громадського формування «Варта порядку» Олександра Тиводара затримала СБУ, а в його будинку та офісі організації провели обшуки. Там правоохоронці знайшли «жучки», які контрабандою завезли в Україну, та зброю.



До суду, де обирали запобіжний захід, Олександра Тиводара привезли «швидкою» і на каталці. Чоловік переконував – за два дні у лікарні пережив одразу кілька гіпертонічних кризів.



Зрештою, попри прохання прокуратури взяти підозрюваного під варту, суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання.



Пізніше в СБУ оприлюднили записи телефонних розмов Олександра Тиводара. На них він дає вказівки стежити за нардепами від «Самопомочі» Єгором Соболєвим і Семеном Семенченком, коли ті перебували у Луцьку, а також за депутатом Луцькради Юлією Вусенко.



Також Тиводар давав вказівку купити «жучки», вбудовані у годинники і кулькові ручки.



ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ ПАЛИЦІ



Цьогоріч особлива увага журналістів була прикута до того, де і як проводить свій робочий час голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Адже ні для кого не секрет – найчастіше посадовець особисто не відвідує більшість публічних заходів, які відбуваються в місті та області, натомість відряджаючи на них своїх заступників.



Ходили чутки, що Ігор Палиця насправді живе у швейцарському місті Женева, лише зрідка приїжджаючи до України, щоб провести сесію обласної ради.



Підозри підтвердились. Журналістам вдалось з’ясувати, що лише у 2017 році за неповних дев’ять місяців Ігор Палиця провів за кордоном 185 днів.



«Так, я проводжу робочий час в Швейцарії, де знаходжусь на робочому місці, але при цьому все робиться, тому ніяких проблем», – такою була відповідь голови Волинської облради Ігоря Палиці на запитання, чому його так рідко можна побачити у Луцьку.



Більшість поїздок посадовця були до згаданої Женеви.



ПРИСТРАСТІ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ



Людиною-скандалом цьогоріч впевнено можна назвати президента футбольного клубу «Волинь» Віталія Кварцяного.



У 2017 році Кварцяний відзначив 40-річний ювілей тренерської діяльності і саме цей рік позначився для нього чи не найбільшими змінами.



Так, спершу чоловік очолив рейтинг тренерів, клуби яких пропустили найбільше голів. 500 пропущених голів – антирекорд українського футболу. А вже у травні «Волинь» достроково вилетіла з Прем’єр-ліги через борги перед колишніми гравцями.



Згодом Кварцяний взагалі покинув тренерський пост «Волині», натомість залишаючись президентом клубу. Також його переобрали головою Федерації футболу Волині.



Чи не увесь рік ходили чутки про те, що Віталій Кварцяний тренуватиме рівненський клуб «Верес» – одвічного суперника «Волині».



"Хто постійно говорив про патріотизм волинський в роздягальні і на пресухах? Як тим пацанам в очі тепер дивитися? Він хоч сам розуміє, як низько впав?" – коментував ситуацію колишній речник "Волині" Юрій Конкевич.



Не сподобалось можливе призначення Кварцяного й фанам «Вереса». «На тобі небоже, що мені не гоже...Кадрову політику керівництва "Вереса" простому вболівальнику зрозуміти важко...», «За участі цього клоуна навіть матчі дивитись противно, а я уявляю собі як з ним контактувати», «До д**пи цього ідіота! Волинь знищив, ще хоче те саме зробити з Вересом» - говорили вони.



Хай там як, а подальша доля найекспресивнішого українського тренера все ще – питання відкрите.



Текст - Віталія САХНІК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Що там на вашій Волині може відбуватись? У вас там, як завжди, все тихо і спокійно. Провінція ж», - нерідко доводиться чути від друзів зі столиці та інших міст. Та, попри стереотипи, цьогоріч Волинь сколихнув не один десяток скандалів – місцевого, всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. «Волинь24» відібрало для вас топ найгарячіших, найсенсаційніших подій року. Подій, які зачепили долі багатьох людей.КОВЕЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СМЕРТІНа початку 2017 року розгорівся скандал навколо Ковельського ветсанзаводу – підприємства, яке повинне переробляти тушки мертвих тварин та їх рештки. Однак, як виявилось, тривалий час завод цього не робив, а натомість – складав небезпечні і смердючі відходи за кілька сотень метрів від людських помешкань.«Завод смерті», «Другий Чорнобиль» – як тільки не називали підприємство, навколо якого виросли гори трупів. Після того, як обурені місцеві мешканці взялись перекривати дороги, заговорили про нього не лише обласні керманичі, а й нардепи з міністрами.Врешті постановили – завод закрити, а рештки – сховати у спеціальних резервуарах на території колишнього крохмального заводу. Останні рештки з ветсанзаводу вивозили у грудні 2017-го.Читати також: За парканом заводу смерті, або У Ковелі досі ховають туші свиней. РЕПОРТАЖІГРИ ПРЕСТОЛІВ У ЛУЦЬКІЙ МЕРІЇУсе, що відбувалось у луцькій мерії протягом року, ніяк інакше, як скандалом назвати не можна. Смерть чинного міського голови Миколи Романюка 3 лютого перевернула усе з ніг на голову.У раді швидко сформувалась нова «проукропівська» більшість, до якої приєднались представники «Батьківщини», «Радикальної партії Олега Ляшка», а також депутати Євгеній Ткачук та Олександр Козлюк, які досі були у більшості, сформованій Миколою Романюком.Нова більшість швидко звільнила з посади секретаря ради Юлію Вусенко (представника «Самопомочі») і призначила натомість Ігоря Поліщука (представника «УКРОПу»). Він одночасно став виконуючим обов’язки міського голови. Тоді ж про своє звільнення заявили троє заступників мера – Тарас Яковлев, Сергій Григоренко та Юрій Моклиця.Попри те, що Юлія Вусенко подала до суду і служителі Феміди одразу кількох інстанцій довели її право на посаду, поновити жінку на посаді секретаря депутати раз за разом відмовлялись, вигадуючи усе нові схеми.До речі, після трьох місяців роботи в.о. мера Ігор Поліщук подав у відставку, мовляв краще готуватиметься до виборів. Його місце зайняв представник «Батьківщини» Григорій Пустовіт.Натомість Ігор Поліщук став радником міського голови. Попри не «найтоповішу» посаду, саме Ігор Поліщук наразі «світиться на публіці» навіть більше за «юридичного» керманича міста.АВТОМАТНИКИ У ВОЛИНЬРАДІТема бурштину не втрачала своєї актуальності на Волині протягом усього року. Так, 15 лютого трапилась досі небачена подія – у Волинську обласну раду з обшуками прийшли озброєні правоохоронці.Вони вилучили документи, пов’язані з комунальним підприємством «Волиньприродресурс» і видобутком бурштину. Обшукали й помешкання на той час нещодавно призначеного директора бурштинового підприємства Василя Столяра.Хоча, на цьому скандали, пов’язані з сонячним камінням, не завершились.Так, у середині року Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити усі ліцензії на видобуток бурштину.Цікаво, що фірму, яка дала гроші на дозволи видобувати бурштин і торф КП «Волиньприродресурс», пов’язують з групою «Приват» та Ігорем Коломойським. Йдеться про 62 мільйони гривень «позики».А наприкінці року стало відомо про будівництво першого бурштинового заводу на Волині.На околиці села Прилісне, що в Маневицькому районі, навколо розвалин древнього і, здавалося би, нікому не потрібного консервного цеху виросла подвійна огорожа, закривши внутрішню територію від стороннього ока.Детективам Національного антикорупційного бюро передали кримінальне провадження, яке було порушено Генеральною прокуратурою за фактом можливого зловживання владою чиновниками Державної служби геології і надр та Волинської обласної ради. Йдеться про видачу дозволів на видобуток бурштину комунальному підприємству «Волиньприродресурс».ТЕРАКТ У КОНСУЛЬСТВІСправжній міжнародний скандал розгорівся у Луцьку у березні. В ніч на 29 березня невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, що на вулиці Дубнівській. Постріл пробив дірку у даху і розбив вікно.Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що нічний напад на приміщення був терористичним актом.«Це був правдивий теракт. Хотіли вбити людей», - запевнив дипломат.Начальник Управління СБУ на Волині Юрій Фелонюк також заявляв, що у цій події помітний російський слід.Теракт у Луцьку коментували російські, українські та європейські політики, зокрема і президенти України та Польщі.“Значення атаки на польське консульство в Луцьку абсолютно не можна применшувати. Постріл з гранатомета і знищення з цього приводу в будинку, на щастя, не призвели до жертв. Але це не є чимось, після чого можна перейти до нормального порядку денного, це вимагає рішучої реакції”, - заявив очільник Польщі Анджей Дуда.Наразі, зі слів Юрія Фелонюка, матеріали у цій справі вже скерували до суду.ДЕПУТАТИ-ВІДКЛИКАНЦІПісля того, як двоє луцьких депутатів, що обирались за списками «БПП «Солідарність» та троє тих, які обирались від «Радикальної партії Олега Ляшка», офіційно стали на бік нової «проукропівської» більшості у Луцькраді, їх депутатські мандати вирішили відкликати.Зокрема, 10 липня в приміщенні автозаводу «Богдан» відбулись збори ініціативної групи, члени якої згодом збирали у місті підписи за відкликання депутатських мандатів у Євгенія Ткачука, Олександра Козлюка, Аркадія Соломатіна, Сергія Були та Костянтина Петрочука.Попри те, що збір підписів супроводжувався багатьма сварками, зібрати необхідну кількість таки вдалось. Згідно з процедурою, підписи передали на розгляд до Луцької міської територіальної виборчої комісії.Однак, там процедуру вирішили «застопорити». Спершу, члени ТВК систематично не приходили на засідання, затягуючи процес, а пізніше й зовсім зупинили процедуру відкликання депутатів. Щоб це зробити, довелось скооперуватись членам ТВК-представникам «Народного фронту», «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «УКРОПу» та «Європейської партії».Цікаво, що подякувати за сприяння очільнику волинського «Опозиційного блоку» Олександрові Башкаленку депутати вирішили не затягуючи.Вже 4 грудня на сесії Луцької міської ради обранці громади поновили договір про оренду землі під ринком «Привіз» підприємству, яке належить Олександрові Башкаленку та його дружині. Лобіював це питання врятований «відкликанець» Євгеній Ткачук.ПІДПАЛ РЕСТОРАНУВ ніч на понеділок, 24 липня, загорілося приміщення готельно-ресторанного комплексу Patio di fiori, що у Луцьку на вулиці Кравчука.Біля 2 години ночі, за словами очевидців, повз будівлю проїжджав автомобіль. Невідомі вийшли з нього і кинули якийсь предмет у вікно ресторану. Стався вибух, приміщення загорілося.Перед тим невідомі - очевидно, що спільники нападників - під приміщенням спорткомплексу "Олімпія" підпалили чотири автомобільні покришки. Доки охоронці гасили цей вогонь - зловмисники підпалили ресторан.У пожежі ніхто не постраждав, хоча гостей довелось евакуйовувати. Сама ж будівля зазнала значних пошкоджень – обгорів дах і фасад, згоріло усе внутрішнє начиння. Втім, дивним чином вціліли ікони, які були всередині.Пізніше в поліції підтвердили – розслідують саме підпал.«Ті, хто це зробив (і замовники; і виконавці) – ПОТЕНЦІЙНІ ВБИВЦІ. В готельних номерах мирно спали гості, які запросто могли загинути, надихавшись чадом. Про це всі повинні пам’ятати у той момент, коли винних знайдуть. Не забудемо», - заявив тоді бізнесмен, співвласник ресторану Володимир Пащенко.«Ми поступово починаємо повертатися у 90-ті роки», - так коментував ситуацію голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.Попри величезні збитки, роботу готельно-ресторанного комплексу швидко відновили. Так, 10 вересня запрацював готель Patio di fiori, а 15 жовтня – ресторан. Його інтер’єр змінили.П’ЯНИЙ І ВІДОМИЙ ЗА КЕРМОМВвечері 30 липня на проспекті Василя Мойсея патрульні затримали нетверезого водія. Ним виявився голова правління благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.Наступного дня чоловік визнав, що їхав за кермом нетверезим, та запевнив, що йому соромно. Нібито в крові чоловіка було 0, 23 проміле алкоголю (дозволена норма – 0,2).Однак, згодом Олександр Товстенюк почав ігнорувати судові засідання у цій справі, а тоді – взагалі заявив, що випите пиво не заважало йому кермувати.Не погодився він й з тим, що суд забрав права на рік, і подав апеляцію. Нині у справі призначили наркологічну експертизу.«Це неправильно. Олександр Віталійович людина віруюча і він вчинив неправильно, сівши за кермо з 0,23 проміле алкоголю в крові», - зауважив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, коментуючи затримання Товстенюка нетверезим.ДО СУДУ НА КАТАЛЦІНа початку серпня Луцьк сколихнула сенсаційна новина – керівника громадського формування «Варта порядку» Олександра Тиводара затримала СБУ, а в його будинку та офісі організації провели обшуки. Там правоохоронці знайшли «жучки», які контрабандою завезли в Україну, та зброю.До суду, де обирали запобіжний захід, Олександра Тиводара привезли «швидкою» і на каталці. Чоловік переконував – за два дні у лікарні пережив одразу кілька гіпертонічних кризів.Зрештою, попри прохання прокуратури взяти підозрюваного під варту, суд відпустив чоловіка під особисте зобов’язання.Пізніше в СБУ оприлюднили записи телефонних розмов Олександра Тиводара. На них він дає вказівки стежити за нардепами від «Самопомочі» Єгором Соболєвим і Семеном Семенченком, коли ті перебували у Луцьку, а також за депутатом Луцькради Юлією Вусенко.Також Тиводар давав вказівку купити «жучки», вбудовані у годинники і кулькові ручки.ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ ПАЛИЦІЦьогоріч особлива увага журналістів була прикута до того, де і як проводить свій робочий час голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Адже ні для кого не секрет – найчастіше посадовець особисто не відвідує більшість публічних заходів, які відбуваються в місті та області, натомість відряджаючи на них своїх заступників.Ходили чутки, що Ігор Палиця насправді живе у швейцарському місті Женева, лише зрідка приїжджаючи до України, щоб провести сесію обласної ради.Підозри підтвердились. Журналістам вдалось з’ясувати, що лише у 2017 році за неповних дев’ять місяців Ігор Палиця провів за кордоном 185 днів.«Так, я проводжу робочий час в Швейцарії, де знаходжусь на робочому місці, але при цьому все робиться, тому ніяких проблем», – такою була відповідь голови Волинської облради Ігоря Палиці на запитання, чому його так рідко можна побачити у Луцьку.Більшість поїздок посадовця були до згаданої Женеви.ПРИСТРАСТІ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІЛюдиною-скандалом цьогоріч впевнено можна назвати президента футбольного клубу «Волинь» Віталія Кварцяного.У 2017 році Кварцяний відзначив 40-річний ювілей тренерської діяльності і саме цей рік позначився для нього чи не найбільшими змінами.Так, спершу чоловік очолив рейтинг тренерів, клуби яких пропустили найбільше голів. 500 пропущених голів – антирекорд українського футболу. А вже у травні «Волинь» достроково вилетіла з Прем’єр-ліги через борги перед колишніми гравцями.Згодом Кварцяний взагалі покинув тренерський пост «Волині», натомість залишаючись президентом клубу. Також його переобрали головою Федерації футболу Волині.Чи не увесь рік ходили чутки про те, що Віталій Кварцяний тренуватиме рівненський клуб «Верес» – одвічного суперника «Волині»."Хто постійно говорив про патріотизм волинський в роздягальні і на пресухах? Як тим пацанам в очі тепер дивитися? Він хоч сам розуміє, як низько впав?" – коментував ситуацію колишній речник "Волині" Юрій Конкевич.Не сподобалось можливе призначення Кварцяного й фанам «Вереса». «На тобі небоже, що мені не гоже...Кадрову політику керівництва "Вереса" простому вболівальнику зрозуміти важко...», «За участі цього клоуна навіть матчі дивитись противно, а я уявляю собі як з ним контактувати», «До д**пи цього ідіота! Волинь знищив, ще хоче те саме зробити з Вересом» - говорили вони.Хай там як, а подальша доля найекспресивнішого українського тренера все ще – питання відкрите.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію