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Курс валют у Луцьку на 1 січня

Курс валют у Луцьку на 1 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,708, а продаж - 28,178.

Євро при купівлі становить - 32,858, при продажу - 33,781.

Курс російського рубля: купівля - 0,426, продаж - 0,492.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,378, продаж - 8,084.

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Теги: курс, валюта
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