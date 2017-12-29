У Чехії з'явилась патріотична ялинка України





Про це повідомив у Facebook Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, - пише



«Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», — написав посол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ялинці в головному соборі Чехії, святого Віта, замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією.Про це повідомив у Facebook Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, - пише Високий замок «Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», — написав посол.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію