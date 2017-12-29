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У Чехії з'явилась патріотична ялинка України

У Чехії з'явилась патріотична ялинка України
На ялинці в головному соборі Чехії, святого Віта, замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією.

Про це повідомив у Facebook Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, - пише Високий замок.

«Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!», — написав посол.

У Чехії з'явилась патріотична ялинка України

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Теги: Чехія, ялинка
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