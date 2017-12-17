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На Новий рік у зоні АТО не припинялися обстріли

На Новий рік у зоні АТО не припинялися обстріли
За минулу добу представники незаконних збройних формувань 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, внаслідок чого поранення отримав один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували наших оборонців у районі Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював наші оборонні укріплення біля Верхньоторецького. На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 7 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового шпиталю та надано лікарську допомогу.

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Теги: АТО, обстріли
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