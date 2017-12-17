На Новий рік у зоні АТО не припинялися обстріли
Сьогодні, 09:35
За минулу добу представники незаконних збройних формувань 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, внаслідок чого поранення отримав один український військовий.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
"Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували наших оборонців у районі Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював наші оборонні укріплення біля Верхньоторецького. На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 7 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового шпиталю та надано лікарську допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
"Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися", - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували наших оборонців у районі Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював наші оборонні укріплення біля Верхньоторецького. На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 7 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового шпиталю та надано лікарську допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
Програма святкування Нового року та Різдва у Луцьку
Сьогодні, 10:11
На Новий рік у зоні АТО не припинялися обстріли
Сьогодні, 09:35
Нічний Луцьк: п’яні водії, сімейні «розборки» і наркотики
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 1 січня
Сьогодні, 09:00