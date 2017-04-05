В Україні набули чинності нові правила виходу на пенсію





Так, збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати, -

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Протягом наступних десяти років вимоги до страхового стажу продовжать зростати на один пункт щороку, поки у 2028 році необхідний мінімальний стаж не досягне 35 років.



З урахуванням того, що реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, право виходу на пенсію тепер матимуть чоловіки і жінки, які досягли відповідно 60 і 58,5 років (згідно з попередньою пенсійною реформою від 2011 пенсійний вік жінок до 2021 року також зросте до 60 років ), які мають мінімум 25 років страхового стажу.



Водночас реформа передбачає можливість придбання пенсійного стажу в разі його нестачі. За один рік потрібно буде заплатити близько 17 тисяч гривень (600 доларів).



При цьому передбачено, що з 2018 року люди, у яких буде страховий стаж від 15 до 25 років, отримають право вийти на пенсію після досягнення 63-річного віку. З 2019 року можливість вийти на пенсію також з'явиться у людей, які будуть мати стаж від 15 до 16 років, проте вони зможуть скористатися правом на пенсійні виплати тільки в разі досягнення 65-річного віку.



Тим людям, які не матимуть необхідного мінімального страхового стажу, держава буде виплачувати після досягнення 63 років соціальну допомогу розміром меншим, ніж мінімальна пенсія.



Нагадаємо, в Кабінеті міністрів розроблять механізм для підвищення пенсій людям з великим трудовим стажем, але через економічну ситуацію протягом усього життя отримували низькі зарплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня набули чинності зміни правил виходу на пенсію. Зміни запроваджуються в рамках пенсійної реформи.Так, збільшується з 15 до 25 років мінімальний страховий стаж, який потрібно мати українцям, щоб претендувати на пенсійні виплати, -пише Корреспондент Протягом наступних десяти років вимоги до страхового стажу продовжать зростати на один пункт щороку, поки у 2028 році необхідний мінімальний стаж не досягне 35 років.З урахуванням того, що реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, право виходу на пенсію тепер матимуть чоловіки і жінки, які досягли відповідно 60 і 58,5 років (згідно з попередньою пенсійною реформою від 2011 пенсійний вік жінок до 2021 року також зросте до 60 років ), які мають мінімум 25 років страхового стажу.Водночас реформа передбачає можливість придбання пенсійного стажу в разі його нестачі. За один рік потрібно буде заплатити близько 17 тисяч гривень (600 доларів).При цьому передбачено, що з 2018 року люди, у яких буде страховий стаж від 15 до 25 років, отримають право вийти на пенсію після досягнення 63-річного віку. З 2019 року можливість вийти на пенсію також з'явиться у людей, які будуть мати стаж від 15 до 16 років, проте вони зможуть скористатися правом на пенсійні виплати тільки в разі досягнення 65-річного віку.Тим людям, які не матимуть необхідного мінімального страхового стажу, держава буде виплачувати після досягнення 63 років соціальну допомогу розміром меншим, ніж мінімальна пенсія.Нагадаємо, в Кабінеті міністрів розроблять механізм для підвищення пенсій людям з великим трудовим стажем, але через економічну ситуацію протягом усього життя отримували низькі зарплати.

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