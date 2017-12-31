П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник





Аварія трапилася близько 5:00 у ніч на понеділок, 1 січня, - інформує



Автомобіль рухався з вулиці Ківерцівської, піднімаючись на міст. На початку мосту авто врізалося у розділовий бар’єр.



У машині став диміти мотор, тож довелося викликати рятувальників.



Сам водій отримав черепно-мозкову травму. Медики доправили його до лікарні. За зовнішніми ознаками водій був нетверезим.



На місце події працювали рятувальники, які загасили мотор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку п’яний водій автомобіля Opel Combo на мості над вулицею Ківерцівською врізався у металевий бар’єр.Аварія трапилася близько 5:00 у ніч на понеділок, 1 січня, - інформує Волинь24 Автомобіль рухався з вулиці Ківерцівської, піднімаючись на міст. На початку мосту авто врізалося у розділовий бар’єр.У машині став диміти мотор, тож довелося викликати рятувальників.Сам водій отримав черепно-мозкову травму. Медики доправили його до лікарні. За зовнішніми ознаками водій був нетверезим.На місце події працювали рятувальники, які загасили мотор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію