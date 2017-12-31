вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник

П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
У Луцьку п’яний водій автомобіля Opel Combo на мості над вулицею Ківерцівською врізався у металевий бар’єр.

Аварія трапилася близько 5:00 у ніч на понеділок, 1 січня, - інформує Волинь24.

Автомобіль рухався з вулиці Ківерцівської, піднімаючись на міст. На початку мосту авто врізалося у розділовий бар’єр.

У машині став диміти мотор, тож довелося викликати рятувальників.

Сам водій отримав черепно-мозкову травму. Медики доправили його до лікарні. За зовнішніми ознаками водій був нетверезим.

На місце події працювали рятувальники, які загасили мотор.
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку біля «Версаля» поляк побив лучанина
Сьогодні, 13:01
П'яний жарт чи дуркування: у Нововолинську на балконі вивісили нацистський прапор
Сьогодні, 13:00
П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
Сьогодні, 12:17
Бійки, конфлікти, п'яна аварія: як минула новорічна ніч у Луцьку
Сьогодні, 12:00
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
У Луцьку - нічна аварія. ФОТО У Луцьку - нічна аварія. ФОТО
31 грудень, 2017, 02:39
Через аварію в Луцьку велика «тягучка». ФОТО Через аварію в Луцьку велика «тягучка». ФОТО
30 грудень, 2017, 12:56
Аварія у Луцьку: зіткнулись ВАЗ і Volkswagen. ФОТО Аварія у Луцьку: зіткнулись ВАЗ і Volkswagen. ФОТО
29 грудень, 2017, 13:35
Аварія в Луцьку: зіткнулися Chevrolet і BMW. ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися Chevrolet і BMW. ФОТО
27 грудень, 2017, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО
31 грудень, 2017, 08:38
 3
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Сьогодні, 00:44
 1
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО
31 грудень, 2017, 15:37
 1
Лучанка розповіла, як підкорювала зимовий Піп Іван. ОНОВЛЕНО
31 грудень, 2017, 14:10
 1
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО
31 грудень, 2017, 11:21
 1
Медіа
відео
1/8