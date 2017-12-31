П'яна аварія у Луцьку: автівка врізалась у відбійник
Сьогодні, 12:17
У Луцьку п’яний водій автомобіля Opel Combo на мості над вулицею Ківерцівською врізався у металевий бар’єр.
Аварія трапилася близько 5:00 у ніч на понеділок, 1 січня, - інформує Волинь24.
Автомобіль рухався з вулиці Ківерцівської, піднімаючись на міст. На початку мосту авто врізалося у розділовий бар’єр.
У машині став диміти мотор, тож довелося викликати рятувальників.
Сам водій отримав черепно-мозкову травму. Медики доправили його до лікарні. За зовнішніми ознаками водій був нетверезим.
На місце події працювали рятувальники, які загасили мотор.
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Аварія трапилася близько 5:00 у ніч на понеділок, 1 січня, - інформує Волинь24.
Автомобіль рухався з вулиці Ківерцівської, піднімаючись на міст. На початку мосту авто врізалося у розділовий бар’єр.
У машині став диміти мотор, тож довелося викликати рятувальників.
Сам водій отримав черепно-мозкову травму. Медики доправили його до лікарні. За зовнішніми ознаками водій був нетверезим.
На місце події працювали рятувальники, які загасили мотор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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