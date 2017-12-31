У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО

У Ліверпулі (Великобританія) ввечері 31 грудня згоріла багаторівнева парковка, на якій перебували 1400 автомобілів.Про це пише Корреспондент з посиланням на Guardian.Парковка розташована поруч з розважальним майданчиком Echo Arena, на якому тривала міжнародна виставка коней.У результаті пожежі підсумкове, четверте шоу довелося скасувати, а тварин евакуювати. Місцеві жителі були змушені залишити свої будинки.У поліції зазначили, що вогонь спалахнув випадково в одній з машин, після чого перекинувся на інші. Всі автомобілі на парковці були знищені.Люди і тварини не постраждали.