вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО

У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО
У Ліверпулі (Великобританія) ввечері 31 грудня згоріла багаторівнева парковка, на якій перебували 1400 автомобілів.

Про це пише Корреспондент з посиланням на Guardian.

Парковка розташована поруч з розважальним майданчиком Echo Arena, на якому тривала міжнародна виставка коней.

У результаті пожежі підсумкове, четверте шоу довелося скасувати, а тварин евакуювати. Місцеві жителі були змушені залишити свої будинки.

У поліції зазначили, що вогонь спалахнув випадково в одній з машин, після чого перекинувся на інші. Всі автомобілі на парковці були знищені.

Люди і тварини не постраждали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ліверпуль, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
Сьогодні, 11:45
«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО
Сьогодні, 11:01
У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
Програма святкування Нового року та Різдва у Луцьку
Сьогодні, 10:11
На Новий рік у зоні АТО не припинялися обстріли
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Гроші на відновлення згорілої хати під Луцьком досі збирають Гроші на відновлення згорілої хати під Луцьком досі збирають
31 грудень, 2017, 22:22
У Луцьку - нічна пожежа. ФОТО У Луцьку - нічна пожежа. ФОТО
30 грудень, 2017, 11:23
Пожежа в коледжі на Волині: поліція підозрює підпал Пожежа в коледжі на Волині: поліція підозрює підпал
29 грудень, 2017, 16:34
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
29 грудень, 2017, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО
31 грудень, 2017, 08:38
 3
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
Сьогодні, 00:44
 1
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО
31 грудень, 2017, 15:37
 1
Лучанка розповіла, як підкорювала зимовий Піп Іван. ОНОВЛЕНО
31 грудень, 2017, 14:10
 1
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО
31 грудень, 2017, 11:21
 1
Медіа
відео
1/8