У Ліверпулі на парковці згоріли 1400 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
У Ліверпулі (Великобританія) ввечері 31 грудня згоріла багаторівнева парковка, на якій перебували 1400 автомобілів.
Про це пише Корреспондент з посиланням на Guardian.
Парковка розташована поруч з розважальним майданчиком Echo Arena, на якому тривала міжнародна виставка коней.
У результаті пожежі підсумкове, четверте шоу довелося скасувати, а тварин евакуювати. Місцеві жителі були змушені залишити свої будинки.
У поліції зазначили, що вогонь спалахнув випадково в одній з машин, після чого перекинувся на інші. Всі автомобілі на парковці були знищені.
Люди і тварини не постраждали.
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Про це пише Корреспондент з посиланням на Guardian.
Парковка розташована поруч з розважальним майданчиком Echo Arena, на якому тривала міжнародна виставка коней.
У результаті пожежі підсумкове, четверте шоу довелося скасувати, а тварин евакуювати. Місцеві жителі були змушені залишити свої будинки.
У поліції зазначили, що вогонь спалахнув випадково в одній з машин, після чого перекинувся на інші. Всі автомобілі на парковці були знищені.
Люди і тварини не постраждали.
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