«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО





Про це повідомив Олексій Кушнєр на своїй сторінці у



"Черговий пам`ятник алкоголізму і рагульству за кермом близько залізничного переїзду на шляху в Цумань", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу Цуманя трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика в'їхав у стовп, внаслідок чого автівку знесло з дороги.Про це повідомивна своїй сторінці у Facebook "Черговий пам`ятник алкоголізму і рагульству за кермом близько залізничного переїзду на шляху в Цумань", - йдеться в дописі.

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