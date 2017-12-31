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«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО

«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО
На автодорозі поблизу Цуманя трапилась дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика в'їхав у стовп, внаслідок чого автівку знесло з дороги.

Про це повідомив Олексій Кушнєр на своїй сторінці у Facebook.

"Черговий пам`ятник алкоголізму і рагульству за кермом близько залізничного переїзду на шляху в Цумань", - йдеться в дописі.

«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО
«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО
«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО
«Пам'ятник алкоголізму»: поблизу Цуманя автівка в'їхала у стовп. ФОТО

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Теги: аварія, Цумань
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