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У Луцьку біля «Версаля» поляк побив лучанина

У Луцьку біля «Версаля» поляк побив лучанина
У новорічну ніч біля нічного клубу «Версаль» громадянин Польщі поконфліктував з лучанином: обоє потрапили до лікарні.

Конфлікт стався близько 4 години ранку понеділка, 1 січня, - пише Волинь24.

Зі слів свідків, компанія з кількох чоловіків, які перед тим відпочивали у “Версалі” фотографувалися біля новорічної “кулькової” ялини. В якийсь момент до них вчепився чоловік польської національності, який заявив, що чоловіки спеціально фотографували його дівчину. Виявилося, той – теж відвідувач “Версаля”.

Після словесної перепалки почалася бійка. Попри те, що українець, якому поляк виставив претензію, був не сам – гість зумів добряче його відлупцювати. У “нашого” – розсічена щока і потилиця. Його госпіталізували.

Дісталося, правда, і поляку – його теж відвезли до лікарні. Утім, коли поліція з екіпажем “Самооборони” приїхали у травмпункт міської лікарні в надії знайти винуватця інциденту – поляка там уже не було. Наразі відомо, що поліція встановила його особу.

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Теги: Версаль, бійка
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