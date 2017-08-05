У Луцьку біля «Версаля» поляк побив лучанина





Конфлікт стався близько 4 години ранку понеділка, 1 січня, - пише



Зі слів свідків, компанія з кількох чоловіків, які перед тим відпочивали у “Версалі” фотографувалися біля новорічної “кулькової” ялини. В якийсь момент до них вчепився чоловік польської національності, який заявив, що чоловіки спеціально фотографували його дівчину. Виявилося, той – теж відвідувач “Версаля”.



Після словесної перепалки почалася бійка. Попри те, що українець, якому поляк виставив претензію, був не сам – гість зумів добряче його відлупцювати. У “нашого” – розсічена щока і потилиця. Його госпіталізували.



Дісталося, правда, і поляку – його теж відвезли до лікарні. Утім, коли поліція з екіпажем “Самооборони” приїхали у травмпункт міської лікарні в надії знайти винуватця інциденту – поляка там уже не було. Наразі відомо, що поліція встановила його особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч біля нічного клубу «Версаль» громадянин Польщі поконфліктував з лучанином: обоє потрапили до лікарні.Конфлікт стався близько 4 години ранку понеділка, 1 січня, - пише Волинь24 Зі слів свідків, компанія з кількох чоловіків, які перед тим відпочивали у “Версалі” фотографувалися біля новорічної “кулькової” ялини. В якийсь момент до них вчепився чоловік польської національності, який заявив, що чоловіки спеціально фотографували його дівчину. Виявилося, той – теж відвідувач “Версаля”.Після словесної перепалки почалася бійка. Попри те, що українець, якому поляк виставив претензію, був не сам – гість зумів добряче його відлупцювати. У “нашого” – розсічена щока і потилиця. Його госпіталізували.Дісталося, правда, і поляку – його теж відвезли до лікарні. Утім, коли поліція з екіпажем “Самооборони” приїхали у травмпункт міської лікарні в надії знайти винуватця інциденту – поляка там уже не було. Наразі відомо, що поліція встановила його особу.

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