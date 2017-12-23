Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
Сьогодні, 11:46
У Луцьку знову нарікають на вивезення сміття на 33-му мікрорайоні.
1 січня зранку Василь Телючик написав у Facebook:
«Привітання» з Новим роком жителям будинку, що на Соборності 37 і 37б від М.Ж.К. За наші гроші не папірчик клейте на обдерту стіну, а найміть машину і вивезіть сміття! М.Ж.К. – совісті в вас нема!»
Також чоловік додав фото.
Нагадаємо, за останні три тижні на 33-му і 40-му мікрорайонах міста двічі була така ж проблема. На підприємстві "МЖК", яке має вивозити сміття, заявили, що до цього призвела поломка єдиного сміттєвоза, а згодом хвороба водія.
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1 січня зранку Василь Телючик написав у Facebook:
«Привітання» з Новим роком жителям будинку, що на Соборності 37 і 37б від М.Ж.К. За наші гроші не папірчик клейте на обдерту стіну, а найміть машину і вивезіть сміття! М.Ж.К. – совісті в вас нема!»
Також чоловік додав фото.
Нагадаємо, за останні три тижні на 33-му і 40-му мікрорайонах міста двічі була така ж проблема. На підприємстві "МЖК", яке має вивозити сміття, заявили, що до цього призвела поломка єдиного сміттєвоза, а згодом хвороба водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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