Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття





1 січня зранку Василь Телючик написав у Facebook:



«Привітання» з Новим роком жителям будинку, що на Соборності 37 і 37б від М.Ж.К. За наші гроші не папірчик клейте на обдерту стіну, а найміть машину і вивезіть сміття! М.Ж.К. – совісті в вас нема!»



Також чоловік додав фото.



Нагадаємо, за останні три тижні на 33-му і 40-му мікрорайонах міста двічі була така ж





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знову нарікають на вивезення сміття на 33-му мікрорайоні.1 січня зранку Василь Телючик написав у Facebook:«Привітання» з Новим роком жителям будинку, що на Соборності 37 і 37б від М.Ж.К. За наші гроші не папірчик клейте на обдерту стіну, а найміть машину і вивезіть сміття! М.Ж.К. – совісті в вас нема!»Також чоловік додав фото.Нагадаємо, за останні три тижні на 33-му і 40-му мікрорайонах міста двічі була така ж проблема . На підприємстві "МЖК", яке має вивозити сміття, заявили, що до цього призвела поломка єдиного сміттєвоза , а згодом хвороба водія

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