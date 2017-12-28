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Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО

Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО
Новорічні ранки у садочках та школах – це завжди казковий захід. Саме там можна побачити своїх друзів у незвичних амплуа, та й самому можна перевдягнутися у незвичний костюм та подивувати знайомих.

Журналісти поцікавилися у відомих жителів Луцька, ким же вони були на новорічних ранках. І вияснили, що креатив і відчуття стилю було невід'ємною частиною кожного образу, - пише Конкурент.

Назар Пащук - ведучий, лідер команди "Замок Любарта" у "Лізі сміху".(Зайчик):
Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Катерина Собуцька - модель. (Сніжинка):

Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Ігор Поліщук - депутат Луцької міської ради, радник міського голови. (Чарівник):

Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Вікторія Поліщук - ведуча, режисер. (Червона шапочка):
Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Сергій Мартинюк (Колос - лідер гурту "Фіолет". (Зорро):
Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Галина Падалко - ведуча ток-шоу "Протилежний погляд LIVE". ( Темна ніченька):

Галина Падалко із сестричкою та донькою колишнього начальника Луцького МВ УМВС Ігоря Муковоза Аліною.
Галина Падалко із сестричкою та донькою колишнього начальника Луцького МВ УМВС Ігоря Муковоза Аліною.


Павло Павлюк - співзасновник громадянського руху "Свідомі". (Лис Микита).

Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО


Григорій Недопад - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради. (Зайчик):


Відомі лучани у новорічних костюмах. ФОТО

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Теги: лучани, новорічні костюми
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