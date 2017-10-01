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Бійки, конфлікти, п'яна аварія: як минула новорічна ніч у Луцьку

Бійки, конфлікти, п'яна аварія: як минула новорічна ніч у Луцьку
У ніч на 1 січня 2018 року патрульні виїхали на 89 викликів різного характеру.

Про це інформує Патрульна поліція Луцька.

Зокрема, відбулось 9 бійок, 12 конфліктів, 10 сімейних сварок.
6 викликів було про порушення режиму тиші, 6 – що лежить невідома особа, 3 – повідомлення лікаря.

"Усі екіпажі були зайняті постійно і працювали без перерви. Біля головної ялинки в центрі міста громадяни поводились тактовно", - розповів командир 1-ої роти Олександр Оліферчук.

Також на зміні патрулювали додаткові піші екіпажі патрульних, які слідкували за безпекою і порядком.

Близько 3 години ночі, на вулиці Глушець, поліція помітила підозрілу особу, при перевірці якої виявили згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка далі встановлювала деталі щодо 19-річного молодика.

Близько 4 години – повідомлення про масову бійку на проспекті Відродження. Тут між двома компаніями молодиків виникла сутичка, яку розборонили правоохоронці. Сторони відмовились від написання заяв та дачі пояснень, не потребували медичної допомоги та згодом розійшлись.

Через кілька хвилин – знову повідомлення про завдання тілесних ушкоджень. Біля нічного клубу по вулиці Д.Галицького невідомі особи вдарили 22-річного хлопця, який знепритомнів. Медики надали допомогу потерпілому, однак той майже нічого не пригадує. Далі працювала слідчо-оперативна група.

Близько 5 години ранку, на вулиці Ківерцівській, водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною спорудою. Чоловіка витягли небайдужі громадяни та сповістили поліцію. Водія доставили в лікарню для надання допомоги. За свідченнями людей, він був у стані сп’яніння.

Через кілька хвилин після цього виявили водія легковика на вулиці Огієнка, який керував з явними ознаками сп’яніння і ще не встиг наробити біди. Щоправда, від проходження перевірки 23-річний чоловік відмовився, але протокол за ч.1 ст. 130 отримав.

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Теги: поліція, бійка, новорічна ніч
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