2 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у директора ЗАТ «Луцький домобудівельний комбінат»(на фото).Також особисте свято 2 січня у доктора політичних наук, експерта, письменниці, заслуженого журналіста України, депутата Луцької міської ради, блогераОкрім того, день народження сьогодні відзначають директор Волинського драмтеатру Анатолій Глива, журналістка Анастасія Пеценюк, начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.Бажаємо усім доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.2 січня 1842 року народився український юрист, громадський діяч, освітянин, батько Лесі Українки та Михайла Косача, чоловік Олени Пчілки Петро Косач.Цього дня в 2012 році Луцький зоопарк отримав нового директора. Цю посаду зайняла Людмила Денисенко, яка до того виконувала обов’язки заступника директора.