2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у директора ЗАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана (на фото).
Також особисте свято 2 січня у доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Сергія Григоренка, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження сьогодні відзначають директор Волинського драмтеатру Анатолій Глива, журналістка Анастасія Пеценюк, начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Бажаємо усім доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.
2 січня 1842 року народився український юрист, громадський діяч, освітянин, батько Лесі Українки та Михайла Косача, чоловік Олени Пчілки Петро Косач.
Цього дня в 2012 році Луцький зоопарк отримав нового директора. Цю посаду зайняла Людмила Денисенко, яка до того виконувала обов’язки заступника директора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято 2 січня у доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Сергія Григоренка, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, блогера Антона Бугайчука.
Окрім того, день народження сьогодні відзначають директор Волинського драмтеатру Анатолій Глива, журналістка Анастасія Пеценюк, начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.
Бажаємо усім доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.
2 січня 1842 року народився український юрист, громадський діяч, освітянин, батько Лесі Українки та Михайла Косача, чоловік Олени Пчілки Петро Косач.
Цього дня в 2012 році Луцький зоопарк отримав нового директора. Цю посаду зайняла Людмила Денисенко, яка до того виконувала обов’язки заступника директора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Марш на честь Бандери в Києві. ФОТО
Сьогодні, 00:35
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький будівельник про дешеве житло: «Чудес не буває»
01 січень, 23:43
У Ковелі руйнується Палац культури
01 січень, 22:02
Волиняни на фото початку ХХ століття
01 січень, 21:52
Сергій Григоренко є експертом в яких галузях (сферах)?