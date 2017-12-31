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2 січня на Волині: гортаючи календар

2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у директора ЗАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана (на фото).

Також особисте свято 2 січня у доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Сергія Григоренка, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, блогера Антона Бугайчука.

Окрім того, день народження сьогодні відзначають директор Волинського драмтеатру Анатолій Глива, журналістка Анастасія Пеценюк, начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.

Бажаємо усім доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.

2 січня 1842 року народився український юрист, громадський діяч, освітянин, батько Лесі Українки та Михайла Косача, чоловік Олени Пчілки Петро Косач.

Цього дня в 2012 році Луцький зоопарк отримав нового директора. Цю посаду зайняла Людмила Денисенко, яка до того виконувала обов’язки заступника директора.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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