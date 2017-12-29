Які зміни чекають українців у 2018 році





Також чекає низка змін у медичній сфері і очікується зміна тарифів на комунальні послуги. Про те, що зміниться в Україні з Нового року пише



"Соціалка"



З 1 січня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата і мінімальний посадовий оклад.



"Мінімалка" у 2018 році з січня становитиме:



у місячному розмірі - 3723 гривні;

у погодинному розмірі - 22,41 гривні.

У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:



з 1 січня - 1700 грн;

з 1 липня - 1777 грн;

з 1 грудня - 1853 грн.



Прожитковий мінімум для осіб, які вратили працездатність, - мінімальна пенсія - становитиме:



з 1 січня - 1373 грн;

з 1 липня - 1435 грн;

з 1 грудня - 1497 грн.



Мінімальний посадовий оклад - тарифна ставка - встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.



При цьому зарплата вчителів має зрости на 25%. Це закладено у зведений бюджет освіти на 2018 рік.



З 1 січня 2018 року посадові оклади військовослужбовців залежатимуть від прожиткового мінімуму і збільшаться у 4,5 рази.



Очікується, що зростуть і виплати військовим пенсіонерам через перерахування пенсій. Прем'єр-міністр України Володмир Гройсман переконаний, що з 1 січня 2018 року виплати військовим пенсіонерам зростуть у середньому на 1,5 тис. грн.



Також з цього року вступають у силу певні норми пенсійної реформи. Зокрема, збільшення страхового стажу почнеться з 1 січня 2018 року. Про це раніше заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева.



Зокрема, на пенсію за віком в 60 років можна буде виходити тим, хто має 25 років страхового стажу. В 65 років - тим, хто на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, у 63 роки - тим, хто матиме від 15 років, але не матимуть 25 років страхового стажу.



Медицина



З 1 січня в Україні розпочнуть поетапно запроваджувати медичну реформу. Необхідний для цього закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Президент підписав 28 грудня 2017 року.



Закон передбачає зміну механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів. Гроші з бюджету будуть спрямовуватись на оплату конкретних медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам.



Згідно з документом, перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повна оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету, визначатиметься програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.



Новий механізм фінансування буде впроваджено поступово, на первинному рівні – з 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.



За даними МОЗ, українці можуть самостійно обирати для себе терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі. До підписання закону про держгарантії медобслуговування Президентом приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) тривала у пілотному режимі.



Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.



Декларація підписується безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час. Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів.



З початком медреформи більшість медичних послуг буде безоплатними для пацієнта, але платними для держави. Щороку Верховна Рада затверджуватиме програму медичних гарантій разом із державним бюджетом на наступний рік. Відповідно обсяг послуг у програмі медичних гарантій залежатиме від розміру фінансування з державного бюджету. Перша програма медичних гарантій буде ухвалена у 2019 році на 2020 рік.



За даними МОЗ, фактично з 2018 року в Україні починає працювати національна солідарна страхова система, яка буде покривати лікування кожного українця.



Національна служба здоров'я України оплачує медичні послуги та ліки, що входять в національну програму медичних гарантій.



Усі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть для пацієнтів на 100% безоплатними.



Також Президент підписав закон про сільську медицину. Він передбачає встановлення засад регулювання та основних напрямів розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості. Закон розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування у сільській місцевості.



Тарифи і "комуналка"



У 2018 році зростуть ціни на електроенергію. Відповідне рішення НКРЕКП передбачає двоетапне зростання вартості електроенергії на 9,5% з 1 січня 2018 року та з 1 квітня ще на 6,1%. Тобто сумарно зростання становитиме 15,6%.



Крім того, прогнозується зростання тарифів. Українцям у 2018 році варто очікувати підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і електроенергію - на 20%, а на газ - на 19%. Такі дані зазначені у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.



З 1 січня в Україні стартує монетизація субсидій на рівні теплокомуненерго - надавачів послуг.



У Мінсоцполітики пояснили, що з 1 січня 2018 року монетизуватимуть лише взаєморозрахунки між надавачами комунальних послуг і державою (Мінфіном) у сплаті за субсидії. Споживачі коштів за субсидії поки що живими грошима на руки не отримуватимуть. Можливо, колись у майбутньому, але не нині.



Ставка ввізного мита на автомобілі з ЄС



У 2018 році зміняться рівні ставок увізного мита України на імпорт товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, у тому числі для автомобілів.



Так, для нових автомобілів і тих, що були у користуванні, у 2018 році ставки мита становитимуть 7,3%, 6,3% і 5% залежно від того, який об'єм двигуна, про що раніше повідомили у Мінекономрозвитку.



Для власників електрокарів, як очікується, мито буде нульовим.



Акциз на цигарки



Очікується підвищення акцизів на цигарки. З 2018 року передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.



Раніше очікувалося, що зростання у 2018 році становитиме близько 30%, а у подальші роки – ріст на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 євро (596,05 грн) за 1000 штук).



Збільшення ставок податків передбачено підписаними Президентом змінами до Податкового кодексу.



Телефонний зв'язок і поштові послуги



З 1 січня граничні тарифи на фіксовану телефонію підвищаться в середньому на 8,3%. Таке рішення ухвалила НКРЕКП з ініціативи "Укртелекому".



Згідно з вказаними на сайті компанії даними, у рамках базового тарифного плану відбудеться зростання місячної плати з 62 грн до 68 грн у містах і райцентрах, і з 54,57 грн до 63,00 грн у селах і селищах міського типу.



Також з 1 січня "Укрпошта" підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в межах України на 12,3%, за кордон – на 43,2%. У середньому збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку очікується в середньому на 16%. Таке рішення ухвалила НКРЗІ.



Швидкість руху в населених пунктах



З 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.



Правила перетину кордону для іноземців



Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.



Сортування сміття



З 1 січня 2018 року в Україні встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Це передбачається статтею 32 закону України "Про відходи".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2018 року українців чекають зміни у низці сфер. Зокрема, змінюється розмір мінімальних зарплати і пенсії та прожитковий мінімум.Також чекає низка змін у медичній сфері і очікується зміна тарифів на комунальні послуги. Про те, що зміниться в Україні з Нового року пише УНН З 1 січня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата і мінімальний посадовий оклад.у місячному розмірі - 3723 гривні;у погодинному розмірі - 22,41 гривні.У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:з 1 січня - 1700 грн;з 1 липня - 1777 грн;з 1 грудня - 1853 грн.Прожитковий мінімум для осіб, які вратили працездатність, - мінімальна пенсія - становитиме:з 1 січня - 1373 грн;з 1 липня - 1435 грн;з 1 грудня - 1497 грн.Мінімальний посадовий оклад - тарифна ставка - встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.При цьому зарплата вчителів має зрости на 25%. Це закладено у зведений бюджет освіти на 2018 рік.З 1 січня 2018 року посадові оклади військовослужбовців залежатимуть від прожиткового мінімуму і збільшаться у 4,5 рази.Очікується, що зростуть і виплати військовим пенсіонерам через перерахування пенсій. Прем'єр-міністр України Володмир Гройсман переконаний, що з 1 січня 2018 року виплати військовим пенсіонерам зростуть у середньому на 1,5 тис. грн.Також з цього року вступають у силу певні норми пенсійної реформи. Зокрема, збільшення страхового стажу почнеться з 1 січня 2018 року. Про це раніше заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева.Зокрема, на пенсію за віком в 60 років можна буде виходити тим, хто має 25 років страхового стажу. В 65 років - тим, хто на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, у 63 роки - тим, хто матиме від 15 років, але не матимуть 25 років страхового стажу.З 1 січня в Україні розпочнуть поетапно запроваджувати медичну реформу. Необхідний для цього закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Президент підписав 28 грудня 2017 року.Закон передбачає зміну механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів. Гроші з бюджету будуть спрямовуватись на оплату конкретних медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам.Згідно з документом, перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повна оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету, визначатиметься програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.Новий механізм фінансування буде впроваджено поступово, на первинному рівні – з 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.За даними МОЗ, українці можуть самостійно обирати для себе терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі. До підписання закону про держгарантії медобслуговування Президентом приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) тривала у пілотному режимі.Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.Декларація підписується безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час. Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів.З початком медреформи більшість медичних послуг буде безоплатними для пацієнта, але платними для держави. Щороку Верховна Рада затверджуватиме програму медичних гарантій разом із державним бюджетом на наступний рік. Відповідно обсяг послуг у програмі медичних гарантій залежатиме від розміру фінансування з державного бюджету. Перша програма медичних гарантій буде ухвалена у 2019 році на 2020 рік.За даними МОЗ, фактично з 2018 року в Україні починає працювати національна солідарна страхова система, яка буде покривати лікування кожного українця.Національна служба здоров'я України оплачує медичні послуги та ліки, що входять в національну програму медичних гарантій.Усі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть для пацієнтів на 100% безоплатними.Також Президент підписав закон про сільську медицину. Він передбачає встановлення засад регулювання та основних напрямів розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості. Закон розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування у сільській місцевості.У 2018 році зростуть ціни на електроенергію. Відповідне рішення НКРЕКП передбачає двоетапне зростання вартості електроенергії на 9,5% з 1 січня 2018 року та з 1 квітня ще на 6,1%. Тобто сумарно зростання становитиме 15,6%.Крім того, прогнозується зростання тарифів. Українцям у 2018 році варто очікувати підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і електроенергію - на 20%, а на газ - на 19%. Такі дані зазначені у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.З 1 січня в Україні стартує монетизація субсидій на рівні теплокомуненерго - надавачів послуг.У Мінсоцполітики пояснили, що з 1 січня 2018 року монетизуватимуть лише взаєморозрахунки між надавачами комунальних послуг і державою (Мінфіном) у сплаті за субсидії. Споживачі коштів за субсидії поки що живими грошима на руки не отримуватимуть. Можливо, колись у майбутньому, але не нині.У 2018 році зміняться рівні ставок увізного мита України на імпорт товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, у тому числі для автомобілів.Так, для нових автомобілів і тих, що були у користуванні, у 2018 році ставки мита становитимуть 7,3%, 6,3% і 5% залежно від того, який об'єм двигуна, про що раніше повідомили у Мінекономрозвитку.Для власників електрокарів, як очікується, мито буде нульовим.Очікується підвищення акцизів на цигарки. З 2018 року передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.Раніше очікувалося, що зростання у 2018 році становитиме близько 30%, а у подальші роки – ріст на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 євро (596,05 грн) за 1000 штук).Збільшення ставок податків передбачено підписаними Президентом змінами до Податкового кодексу.З 1 січня граничні тарифи на фіксовану телефонію підвищаться в середньому на 8,3%. Таке рішення ухвалила НКРЕКП з ініціативи "Укртелекому".Згідно з вказаними на сайті компанії даними, у рамках базового тарифного плану відбудеться зростання місячної плати з 62 грн до 68 грн у містах і райцентрах, і з 54,57 грн до 63,00 грн у селах і селищах міського типу.Також з 1 січня "Укрпошта" підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в межах України на 12,3%, за кордон – на 43,2%. У середньому збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку очікується в середньому на 16%. Таке рішення ухвалила НКРЗІ.З 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.З 1 січня 2018 року в Україні встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Це передбачається статтею 32 закону України "Про відходи".

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