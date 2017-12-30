Волиняни на фото початку ХХ століття

Ковель

Ковель

Ковель

Ковель

Ковель

Ковель

Ковель

Рівне

Рівне

Дубно

Острог

Острог

Острог

Дубно

Розглядаючи старі фото, ви зможете дізнатися, що носили наші прабабусі на початку двадцятого століття.Початок XX століття приніс багато нового: аероплани, автомобілі, кінематограф. А ще цей час - справжня революція в світі моди. Жінки відмовляються від обмежувальних їх корсетів, подоли суконь різко коротшають.Жінки в той період не ходять по землі, вони ніби літають! Тому основна ідея жіночого образу тієї пори – невагомість та легкість.Треба сказати, що похід до фотографа, в перші роки ХХ століття, був певним ритуалом, дією прямо-таки історичного порядку особливо для людей, які перебували десь внизу соціальної драбини. Втім, і для середніх класів це теж було характерно, - похід до фотографа вимагав особливої підготовки, особливої зачіски, спеціального одягу, настрою, зосередженості. Студійна фотографія сто років тому часто презентувала соціальний статус.Чи звертали ви увагу на те, що серед фотографій початку ХХ століття, дуже мало є таких, де люди посміхаються? Вважалось, якщо людина посміхається, то, як правило, це або дитина, або любляча ніжна мати, або акторка.Основу клієнтури іменитих волинських фотографів початку ХХ століття складали місцева владна і військова еліта, вище духовенство, багаті купці і промисловці. Адже фотознімки були дуже дорогі, але зате якісні і красиві.Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко