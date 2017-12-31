У Ковелі руйнується Палац культури





Тому громада Ковеля не в праві ним розпоряджатися. Однак його подальша доля ковельчан дуже турбує. Наразі він не обігрівається, - пише



Президент підприємства «Ковельсільмаш», член виконавчого комітету Ковельської міської ради Микола Заікін каже, що не має відношення до діяльності Палацу. «Кивав» на інші фірми. Але заявив, що навіть не розглядає можливості безкоштовної передачі на баланс міста Палацу культури імені Тараса Шевченка. Погодиться лише на його продаж.



Свою думку щодо майбутнього споруди висловив і міський голова Олег Кіндер. Він зазначив, що не вбачає доцільним купувати об’єкт культури, який розташований в мікрорайоні «Сільмаш», адже в місті належно функціонують, зокрема, Народний дім «Просвіта», Палац учнівської молоді. До речі, обидві споруди після капітального ремонту.



«Щоб Ковель викупив цей об’єкт, то з економічної точки зору – це буде абсолютно неправильно. Він може працювати тільки у форматі бізнесу», - зауважив Олег Кіндер під час зустрічі з громадою міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Палац культури імені Тараса Шевченка, який був відкритий до 175-річчя великого українського поета-кобзаря, не перебуває в комунальній власності міста.Тому громада Ковеля не в праві ним розпоряджатися. Однак його подальша доля ковельчан дуже турбує. Наразі він не обігрівається, - пише ПроКовель Президент підприємства «Ковельсільмаш», член виконавчого комітету Ковельської міської радикаже, що не має відношення до діяльності Палацу. «Кивав» на інші фірми. Але заявив, що навіть не розглядає можливості безкоштовної передачі на баланс міста Палацу культури імені Тараса Шевченка. Погодиться лише на його продаж.Свою думку щодо майбутнього споруди висловив і міський голова. Він зазначив, що не вбачає доцільним купувати об’єкт культури, який розташований в мікрорайоні «Сільмаш», адже в місті належно функціонують, зокрема, Народний дім «Просвіта», Палац учнівської молоді. До речі, обидві споруди після капітального ремонту.«Щоб Ковель викупив цей об’єкт, то з економічної точки зору – це буде абсолютно неправильно. Він може працювати тільки у форматі бізнесу», - зауважив Олег Кіндер під час зустрічі з громадою міста.

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