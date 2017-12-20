На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО
01 січень, 20:01
Горохівська районна спілка учасників АТО «ЩИТ» у переддень нового року погасила заборгованість за автомобіль.
«Таблетка», так називають вояки свою бойову автівку, яка вже довгий час виконує поставлені перед нею задачі у зоні бойових дій, - пише Район.Горохів.
Але борг за її придбання досі був не закритий.
На початку листопада, активіст Віталій Гладун написав пост про те, що потрібно назбирати 2000 кілограм металолому та обміняти його на автомобіль.
31 грудня стало відомо, що завдяки небайдужим потрібну кількість металу було зібрано і тепер заборгованості немає.
Волонтер подякував всім, хто активно долучився до цієї справи.
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«Таблетка», так називають вояки свою бойову автівку, яка вже довгий час виконує поставлені перед нею задачі у зоні бойових дій, - пише Район.Горохів.
Але борг за її придбання досі був не закритий.
На початку листопада, активіст Віталій Гладун написав пост про те, що потрібно назбирати 2000 кілограм металолому та обміняти його на автомобіль.
31 грудня стало відомо, що завдяки небайдужим потрібну кількість металу було зібрано і тепер заборгованості немає.
Волонтер подякував всім, хто активно долучився до цієї справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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