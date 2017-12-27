Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 січня





Про це інформує прес-служба Волиньобленерго.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

ЩТП-84с. Озеро

ФОП Морозова Лариса Дмитрівна

ФОП Демчук Андрій Васильович

Ківерцівське ОПГХ

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Сільська рада с. Озеро

вул. Затишна

вул. Гвардійська



Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

СР Школа, Магазини, Церква, дитсадок, МП Медпункт, АЗС, с.Запілля, Борова, Рівне, Сокіл, Полапи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує прес-служба Волиньобленерго.1.8:30-16:30ЩТП-84с. ОзероФОП Морозова Лариса ДмитрівнаФОП Демчук Андрій ВасильовичКіверцівське ОПГХКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с. Озеровул. Затишнавул. Гвардійська1.9:00-17:00СР Школа, Магазини, Церква, дитсадок, МП Медпункт, АЗС, с.Запілля, Борова, Рівне, Сокіл, Полапи.

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