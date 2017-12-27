Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 січня
01 січень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує прес-служба Волиньобленерго.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
ЩТП-84с. Озеро
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
вул. Затишна
вул. Гвардійська
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
СР Школа, Магазини, Церква, дитсадок, МП Медпункт, АЗС, с.Запілля, Борова, Рівне, Сокіл, Полапи.
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Про це інформує прес-служба Волиньобленерго.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
ЩТП-84с. Озеро
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
вул. Затишна
вул. Гвардійська
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
СР Школа, Магазини, Церква, дитсадок, МП Медпункт, АЗС, с.Запілля, Борова, Рівне, Сокіл, Полапи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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