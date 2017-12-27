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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 січня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це інформує прес-служба Волиньобленерго.

Ківерцівський район

1.8:30-16:30
ЩТП-84с. Озеро
ФОП Морозова Лариса Дмитрівна
ФОП Демчук Андрій Васильович
Ківерцівське ОПГХ
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с. Озеро
вул. Затишна
вул. Гвардійська

Любомльський та Шацький райони

1.9:00-17:00
СР Школа, Магазини, Церква, дитсадок, МП Медпункт, АЗС, с.Запілля, Борова, Рівне, Сокіл, Полапи.




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Теги: відключення, світло
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