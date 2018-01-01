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У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом

У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом
У Луцьку в автомобілі на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом.

Про це йдеться в дописі користувача Андрія Неїлко в Facebook.

"Чотири пробитих чи порізаних колеса виграв у новорічну ніч майстер паркування на бляхах. Заїхати під самий під'їзд безумовно круто, однак як показує ситуація - дорого. Жодна з навколишніх автівок не постраждала", - повідомив він та виклав фото, на яких машину забирає евакуатор.

У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом

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Коментарі 6
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ці бляхи зменьшили кількість паркомісць у дворах вдвіччі, так що не буде дивним, якщо не забаром, те саме вже буде з усіма бляхарями.
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Якщо та скотина яка це зробила малаб своє авто воно розумілоб ціну питання. А з приводу коментаря що зникли парко місця в дворах то як на мене в людей зявилась нехай не зовсім законна але можливість мати ту «невидиму» розкіш автомобіль. Люди перестаньте поливати брудом одне одного і давайте почнемо поважати себе свого сусіда чи просто знайомого
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А це повага до людей паркуватись як мудак? явно вона там не 5хв стояла....
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таке враження,що на тих євробляхах їздять іноземці.. 99% нас,українців.Тут питання в тому,ХТО за кермом сидить,яку він має повагу та чи має знангя ПДР
а те що машин стало більше,так уе ж чудово,що наші люди мають можливість їх купити..Їздити потоібно уважніше,і без різниці,на чому-авто на євро чи укр-номерах
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Мабуть ці бляхі мішають тільки полоумним, людина собі купила авто а вам бляхі, думай краще за що хліб завтра купляти бо Петя жарить всіх без вазеліна а бл...ть мішають жити бляхі, а так все інше у вас в житі добре
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