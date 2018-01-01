У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом
01 січень, 14:38
У Луцьку в автомобілі на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом.
Про це йдеться в дописі користувача Андрія Неїлко в Facebook.
"Чотири пробитих чи порізаних колеса виграв у новорічну ніч майстер паркування на бляхах. Заїхати під самий під'їзд безумовно круто, однак як показує ситуація - дорого. Жодна з навколишніх автівок не постраждала", - повідомив він та виклав фото, на яких машину забирає евакуатор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в дописі користувача Андрія Неїлко в Facebook.
"Чотири пробитих чи порізаних колеса виграв у новорічну ніч майстер паркування на бляхах. Заїхати під самий під'їзд безумовно круто, однак як показує ситуація - дорого. Жодна з навколишніх автівок не постраждала", - повідомив він та виклав фото, на яких машину забирає евакуатор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Які зміни чекають українців у 2018 році
01 січень, 15:13
Новорічна ніч у Володимирі: хуліганство, бійки, алкогольна кома
01 січень, 14:55
У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом
01 січень, 14:38
«Викрадення» дітей та скандал у маршрутці. Надзвичайні новини тижня
01 січень, 14:10
а те що машин стало більше,так уе ж чудово,що наші люди мають можливість їх купити..Їздити потоібно уважніше,і без різниці,на чому-авто на євро чи укр-номерах