У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом

У Луцьку в автомобілі на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом.Про це йдеться в дописі користувача Андрія Неїлко в Facebook."Чотири пробитих чи порізаних колеса виграв у новорічну ніч майстер паркування на бляхах. Заїхати під самий під'їзд безумовно круто, однак як показує ситуація - дорого. Жодна з навколишніх автівок не постраждала", - повідомив він та виклав фото, на яких машину забирає евакуатор.