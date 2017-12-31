Новорічна ніч у Володимирі: хуліганство, бійки, алкогольна кома
01 січень, 14:55
Протягом однієї новорічної ночі до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло 27 повідомлень.
Серед повідомлень найбільше про дрібне хуліганств, бійки та пригоди з автомобілями, - інформує Буг.
Під вечір 31-го грудня, близько 16 години у магазині “Ватсон” була зафіксована дрібна крадіжка. Неповнолітній, 2004 року народження, викрав помаду на суму 42 гривні. За фактом було складено протокол.
О 23:43 приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО повідомили правоохоронців, що було госпіталізовано чоловіка з діагнозом алкогольна кома. Життю чоловіку, 1962 року народження, за повідомленням від поліцейських, наразі нічого не загрожує.
Також до поліції о 5:38 та 5:39 надійшло два повідомлення про те, що автомобіль Volkswagen та BMW їздять по площі. Правоохоронці встановили номера автівок та склали протоколи на правопорушників. Нагадаємо, що на центральній площі Володимира-Волинського встановлена камера відеонагляду та виведена в онлайн доступ.
Також було кілька повідомлень про нанесення тілесних ушкоджень. Зокрема, о 5:57 тілесних ушкоджень від колишнього співмешканця отримала жителька села Володимирівка 1986 року народження.
О 7:25 ранку на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО потрапив житель Володимира-Волинського 1999 року народження із закритою черепно-мозковою травмою, струс головного мозку, забій м’яких тканин обличчя. Потерпілий від написання заяви відмовився з особистих мотивів.
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Серед повідомлень найбільше про дрібне хуліганств, бійки та пригоди з автомобілями, - інформує Буг.
Під вечір 31-го грудня, близько 16 години у магазині “Ватсон” була зафіксована дрібна крадіжка. Неповнолітній, 2004 року народження, викрав помаду на суму 42 гривні. За фактом було складено протокол.
О 23:43 приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО повідомили правоохоронців, що було госпіталізовано чоловіка з діагнозом алкогольна кома. Життю чоловіку, 1962 року народження, за повідомленням від поліцейських, наразі нічого не загрожує.
Також до поліції о 5:38 та 5:39 надійшло два повідомлення про те, що автомобіль Volkswagen та BMW їздять по площі. Правоохоронці встановили номера автівок та склали протоколи на правопорушників. Нагадаємо, що на центральній площі Володимира-Волинського встановлена камера відеонагляду та виведена в онлайн доступ.
Також було кілька повідомлень про нанесення тілесних ушкоджень. Зокрема, о 5:57 тілесних ушкоджень від колишнього співмешканця отримала жителька села Володимирівка 1986 року народження.
О 7:25 ранку на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО потрапив житель Володимира-Волинського 1999 року народження із закритою черепно-мозковою травмою, струс головного мозку, забій м’яких тканин обличчя. Потерпілий від написання заяви відмовився з особистих мотивів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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