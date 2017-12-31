вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новорічна ніч у Володимирі: хуліганство, бійки, алкогольна кома

Новорічна ніч у Володимирі: хуліганство, бійки, алкогольна кома
Протягом однієї новорічної ночі до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло 27 повідомлень.

Серед повідомлень найбільше про дрібне хуліганств, бійки та пригоди з автомобілями, - інформує Буг.

Під вечір 31-го грудня, близько 16 години у магазині “Ватсон” була зафіксована дрібна крадіжка. Неповнолітній, 2004 року народження, викрав помаду на суму 42 гривні. За фактом було складено протокол.

О 23:43 приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО повідомили правоохоронців, що було госпіталізовано чоловіка з діагнозом алкогольна кома. Життю чоловіку, 1962 року народження, за повідомленням від поліцейських, наразі нічого не загрожує.

Також до поліції о 5:38 та 5:39 надійшло два повідомлення про те, що автомобіль Volkswagen та BMW їздять по площі. Правоохоронці встановили номера автівок та склали протоколи на правопорушників. Нагадаємо, що на центральній площі Володимира-Волинського встановлена камера відеонагляду та виведена в онлайн доступ.

Також було кілька повідомлень про нанесення тілесних ушкоджень. Зокрема, о 5:57 тілесних ушкоджень від колишнього співмешканця отримала жителька села Володимирівка 1986 року народження.

О 7:25 ранку на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО потрапив житель Володимира-Волинського 1999 року народження із закритою черепно-мозковою травмою, струс головного мозку, забій м’яких тканин обличчя. Потерпілий від написання заяви відмовився з особистих мотивів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, хуліганство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
ВолиньPost вітає читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Петро Нестерук Петро
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Під Києвом знайшли тіло зниклої правозахисниці
01 січень, 16:01
Які зміни чекають українців у 2018 році
01 січень, 15:13
Новорічна ніч у Володимирі: хуліганство, бійки, алкогольна кома
01 січень, 14:55
У Луцьку авто на єврономерах пробили усі колеса за паркування під під'їздом
01 січень, 14:38
«Викрадення» дітей та скандал у маршрутці. Надзвичайні новини тижня
01 січень, 14:10
Схожі новини
У Володимирі-Волинському зник чоловік У Володимирі-Волинському зник чоловік
31 грудень, 2017, 07:28
Трагедія у Володимирі: чоловік помер у своєму будинку Трагедія у Володимирі: чоловік помер у своєму будинку
30 грудень, 2017, 11:10
Псевдослідчий намагався «розвести» волинянку на 15 тисяч Псевдослідчий намагався «розвести» волинянку на 15 тисяч
29 грудень, 2017, 11:51
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
25 грудень, 2017, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У нас ніколи не було всяких «пікемонів» чи як вони називаються», - директор театру ляльок
01 січень, 13:08
 1
Неприємний ранок у Луцьку: купа невивезеного сміття
01 січень, 11:46
 1
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
 1
Марш на честь Бандери в Києві. ФОТО
Сьогодні, 00:35
 0
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8