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На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили

На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили
Невідомі позрубували ялини, які нещодавно висадили працівники Ківерцівського національного природного парку.

Про це пише Район.Ківерці.

Раніше повідомлялось про те, що працівники Ківерцівського національного природного парку висадили близько 15 ялин та сосен біля церкви Рівноапостольної Ольги.

Проте, нещодавно із цієї ділянки було зрізано та вкрадено 3 ялинки.

«Дуже цинічним виглядає цей злочин, який вчинений поблизу церкви», – йдеться в дописі.

На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили
На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили
На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили

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Теги: ялинки
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Коментарі 2
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тварині руку відрубати
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Це 100%,якби одному відрубав,то другий подумав би. Посадити "мозгів" не вистачає,а зрубати ,то бігом.
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