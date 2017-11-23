На Волині вандали порубали ялинки, які нещодавно висадили





Про це пише



Раніше повідомлялось про те, що працівники Ківерцівського національного природного парку висадили близько 15 ялин та сосен біля церкви Рівноапостольної Ольги.



Проте, нещодавно із цієї ділянки було зрізано та вкрадено 3 ялинки.



«Дуже цинічним виглядає цей злочин, який вчинений поблизу церкви», – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі позрубували ялини, які нещодавно висадили працівники Ківерцівського національного природного парку.Про це пише Район.Ківерці Раніше повідомлялось про те, що працівники Ківерцівського національного природного парку висадили близько 15 ялин та сосен біля церкви Рівноапостольної Ольги.Проте, нещодавно із цієї ділянки було зрізано та вкрадено 3 ялинки.«Дуже цинічним виглядає цей злочин, який вчинений поблизу церкви», – йдеться в дописі.

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