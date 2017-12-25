Лучан не вдалось покарати за феєрверки у новорічну ніч





Про це розповіла речниця луцьких патрульних Ольга Бузулук, - пише



Зауважимо, у Луцьку ще з серпня 2014 року діє заборона на феєрверки аж до закінчення АТО. Таке рішення ухвалила сесія міської ради.

Втім, в ніч з 31 грудня на 1 січня Луцьк здригнувся від гучної канонади.



У Патрульній поліції Луцька розповіли, що протягом новорічної ночі вони отримали шість викликів про порушення режиму тиші. Втім, у всіх випадках після прибуття на місце виклику правоохоронці нікого не заставали.



«Так зване «порушення режиму тиші» – це порушення, передбачене Статтею 182 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП): «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях» Таке порушення тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» - каже речник Патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.



Утім, каже вона, контроль за порушниками ускладнюється двома факторами. По-перше, важко довести причетність конкретної особи до порушення. Часто на місці виклику – як і було і цієї ночі – патрульні нікого не застають. А по-друге, не завжди використання, наприклад, петард, можта трактувати як порушення 182 статті КУпАП.



Зауважимо, вибухи феєрверків і петард завдають реальної шкоди здоров’ю учасників АТО, особливо тих, які свого часу отримували контузії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція не карала лучан, які запускали салюти у новорічну ніч, тому що неможливо довести, хто саме це зробив.Про це розповіла речниця луцьких патрульних, - пише Волинь24 Зауважимо, у Луцьку ще з серпня 2014 року діє заборона на феєрверки аж до закінчення АТО. Таке рішення ухвалила сесія міської ради.Втім, в ніч з 31 грудня на 1 січня Луцьк здригнувся від гучної канонади.У Патрульній поліції Луцька розповіли, що протягом новорічної ночі вони отримали шість викликів про порушення режиму тиші. Втім, у всіх випадках після прибуття на місце виклику правоохоронці нікого не заставали.«Так зване «порушення режиму тиші» – це порушення, передбачене Статтею 182 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП): «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях» Таке порушення тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» - каже речник Патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук.Утім, каже вона, контроль за порушниками ускладнюється двома факторами. По-перше, важко довести причетність конкретної особи до порушення. Часто на місці виклику – як і було і цієї ночі – патрульні нікого не застають. А по-друге, не завжди використання, наприклад, петард, можта трактувати як порушення 182 статті КУпАП.Зауважимо, вибухи феєрверків і петард завдають реальної шкоди здоров’ю учасників АТО, особливо тих, які свого часу отримували контузії.

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