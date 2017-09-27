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Луцький будівельник про дешеве житло: «Чудес не буває»

Луцький будівельник про дешеве житло: «Чудес не буває»
Директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський каже, що дешеве житло не завжди кращий вибір.

"На мою думку, ціна, яка дорівнює собівартості будівництва або інколи навіть нижча, – дуже підозріла. Чудес не буває. З якого дива таке дешеве житло? Це хіба можливо, якщо це інший тип будівництва, наприклад, щось схоже на гуртожиток, де 12 квартир на одному поверсі, низькі стелі, чи будівля зведена з силікатної цегли… Але й таке житло має право на існування", - розповів він у інтерв'ю Першому.

Також будівельник розповів, що компанія "Інвестор" вводить в експлуатацію будинки, які мають не більше 10% непроданих площ.

"Вважаю, що це фантастичний результат. Мені просто шкода людей, які свої кровні віддадуть тим, хто випадково чи спеціально не виконують своїх зобов’язань та обіцянок. Хоча переконаний, що нове законодавство відсіє тих, хто не хоче будувати чесно. Залишаться системні компанії, і в людей більше не виникатиме питання: "Добудує чи не добудує?" - мовив він.

ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ

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Теги: Андрій Разумовський, інтерв'ю, будівництво, ЖК Супернова, ЖК Юпітер, ЖК Парковий квартал, ЖК Сіріус
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