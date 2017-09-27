Луцький будівельник про дешеве житло: «Чудес не буває»

Андрій Разумовський каже, що дешеве житло не завжди кращий вибір.



"На мою думку, ціна, яка дорівнює собівартості будівництва або інколи навіть нижча, – дуже підозріла. Чудес не буває. З якого дива таке дешеве житло? Це хіба можливо, якщо це інший тип будівництва, наприклад, щось схоже на гуртожиток, де 12 квартир на одному поверсі, низькі стелі, чи будівля зведена з силікатної цегли… Але й таке житло має право на існування", - розповів він у інтерв'ю



Також будівельник розповів, що компанія "Інвестор" вводить в експлуатацію будинки, які мають не більше 10% непроданих площ.



"Вважаю, що це фантастичний результат. Мені просто шкода людей, які свої кровні віддадуть тим, хто випадково чи спеціально не виконують своїх зобов’язань та обіцянок. Хоча переконаний, що нове законодавство відсіє тих, хто не хоче будувати чесно. Залишаться системні компанії, і в людей більше не виникатиме питання: "Добудує чи не добудує?" - мовив він.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор будівельної компанії "Інвестор"каже, що дешеве житло не завжди кращий вибір."На мою думку, ціна, яка дорівнює собівартості будівництва або інколи навіть нижча, – дуже підозріла. Чудес не буває. З якого дива таке дешеве житло? Це хіба можливо, якщо це інший тип будівництва, наприклад, щось схоже на гуртожиток, де 12 квартир на одному поверсі, низькі стелі, чи будівля зведена з силікатної цегли… Але й таке житло має право на існування", - розповів він у інтерв'ю Першому Також будівельник розповів, що компанія "Інвестор" вводить в експлуатацію будинки, які мають не більше 10% непроданих площ."Вважаю, що це фантастичний результат. Мені просто шкода людей, які свої кровні віддадуть тим, хто випадково чи спеціально не виконують своїх зобов’язань та обіцянок. Хоча переконаний, що нове законодавство відсіє тих, хто не хоче будувати чесно. Залишаться системні компанії, і в людей більше не виникатиме питання: "Добудує чи не добудує?" - мовив він.

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