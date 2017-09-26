Під Києвом знайшли тіло зниклої правозахисниці





Про це пише



38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому, сьогодні, 1 січня виявили бездиханною у місцевій річці.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.



Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.



Як пише видання Обозреватель, за словами журналіста Володимира Тимофійчука, Ірина особисто вела справу загибелі своєї сестри, яку збив п'яний водій Дмитро Россошанський. Їй часто погрожували друзі й родичі вбивці. Навіть із цього приводу було відкрито кілька кримінальних проваджень.



У кінці грудня 2017 року було останнє засідання суду, після чого Россошанський залишився під вартою, а його батько пригрозили Ірині словами: "Ти погано закінчиш".







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