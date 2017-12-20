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В Італії від вибуху бомби постраждало 4 людей

В Італії від вибуху бомби постраждало 4 людей
У новорічну ніч в італійському Турині постраждали чотири людини в результаті вибуху саморобної бомби.

Про це пише Корреспондент з посиланням на газету La Stampa.

За інформацією видання, вибух стався в одному з околичних районів міста. Бомба була захована в сміттєвому баку.

У результаті вибуху поранення отримали четверо перехожих - двоє марокканців і двоє італійців, в тому числі 83-річний пенсіонер.

Вибухова хвиля також пошкодила чотири припарковані автомобілі і шибки тридцяти прилеглих житлових будівель.

Як пише газета, в ході проведених обшуків в районі вибуху співробітники правоохоронних органів виявили ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв і патрони.

Наразі поліція встановлює особу виробника бомб.

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Теги: Італія, бомба
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