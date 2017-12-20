В Італії від вибуху бомби постраждало 4 людей
01 січень, 17:01
У новорічну ніч в італійському Турині постраждали чотири людини в результаті вибуху саморобної бомби.
Про це пише Корреспондент з посиланням на газету La Stampa.
За інформацією видання, вибух стався в одному з околичних районів міста. Бомба була захована в сміттєвому баку.
У результаті вибуху поранення отримали четверо перехожих - двоє марокканців і двоє італійців, в тому числі 83-річний пенсіонер.
Вибухова хвиля також пошкодила чотири припарковані автомобілі і шибки тридцяти прилеглих житлових будівель.
Як пише газета, в ході проведених обшуків в районі вибуху співробітники правоохоронних органів виявили ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв і патрони.
Наразі поліція встановлює особу виробника бомб.
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Про це пише Корреспондент з посиланням на газету La Stampa.
За інформацією видання, вибух стався в одному з околичних районів міста. Бомба була захована в сміттєвому баку.
У результаті вибуху поранення отримали четверо перехожих - двоє марокканців і двоє італійців, в тому числі 83-річний пенсіонер.
Вибухова хвиля також пошкодила чотири припарковані автомобілі і шибки тридцяти прилеглих житлових будівель.
Як пише газета, в ході проведених обшуків в районі вибуху співробітники правоохоронних органів виявили ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв і патрони.
Наразі поліція встановлює особу виробника бомб.
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