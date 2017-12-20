В Італії від вибуху бомби постраждало 4 людей





Про це пише



За інформацією видання, вибух стався в одному з околичних районів міста. Бомба була захована в сміттєвому баку.



У результаті вибуху поранення отримали четверо перехожих - двоє марокканців і двоє італійців, в тому числі 83-річний пенсіонер.



Вибухова хвиля також пошкодила чотири припарковані автомобілі і шибки тридцяти прилеглих житлових будівель.



Як пише газета, в ході проведених обшуків в районі вибуху співробітники правоохоронних органів виявили ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв і патрони.



Наразі поліція встановлює особу виробника бомб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч в італійському Турині постраждали чотири людини в результаті вибуху саморобної бомби.Про це пише Корреспондент з посиланням на газету La Stampa.За інформацією видання, вибух стався в одному з околичних районів міста. Бомба була захована в сміттєвому баку.У результаті вибуху поранення отримали четверо перехожих - двоє марокканців і двоє італійців, в тому числі 83-річний пенсіонер.Вибухова хвиля також пошкодила чотири припарковані автомобілі і шибки тридцяти прилеглих житлових будівель.Як пише газета, в ході проведених обшуків в районі вибуху співробітники правоохоронних органів виявили ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв і патрони.Наразі поліція встановлює особу виробника бомб.

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