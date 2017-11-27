На Рівненщині автобус Луцьк-Вараш збив пенсіонерку
01 січень, 16:18
У селі Острожець Млинівського району, минулої доби, 31 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода у якій постраждала пенсіонерка.
Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, під колеса автобуса сполученням Луцьк-Вараш потрапила 82-річна місцева жителька. Її госпіталізували у Млинівську центральну районну лікарню у комі.
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Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, під колеса автобуса сполученням Луцьк-Вараш потрапила 82-річна місцева жителька. Її госпіталізували у Млинівську центральну районну лікарню у комі.
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