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На Рівненщині автобус Луцьк-Вараш збив пенсіонерку

На Рівненщині автобус Луцьк-Вараш збив пенсіонерку
У селі Острожець Млинівського району, минулої доби, 31 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода у якій постраждала пенсіонерка.

Про це інформує ГУНП у Рівненській області.

Так, під колеса автобуса сполученням Луцьк-Вараш потрапила 82-річна місцева жителька. Її госпіталізували у Млинівську центральну районну лікарню у комі.

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Теги: аварія, автобус
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Коментарі 3
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як може Луцьк-Кузнецовськ їхати через Острожець????
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Ау, редактор, який у автобуса маршрут, запитайте на АС 1
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ця бабуся не вижили...померла неприходячи до тями...
і винен зовсім інший водій який збив і підкинув тіло блище до людей...
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