На Рівненщині автобус Луцьк-Вараш збив пенсіонерку





Про це інформує



Так, під колеса автобуса сполученням Луцьк-Вараш потрапила 82-річна місцева жителька. Її госпіталізували у Млинівську центральну районну лікарню у комі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острожець Млинівського району, минулої доби, 31 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода у якій постраждала пенсіонерка.Про це інформує ГУНП у Рівненській області.Так, під колеса автобуса сполученням Луцьк-Вараш потрапила 82-річна місцева жителька. Її госпіталізували у Млинівську центральну районну лікарню у комі.

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