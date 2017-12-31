Як святкували Новий рік у Луцькому військовому госпіталі. ФОТО





Про це на своїйНаталія Ариванюк.



За її словами, жінка разом з іншою волонтеркою Наталією Поповою мріяли, щоб в далині від домівок герої відчули атмосферу свята, домашньої турботи, теплоти та уваги.



"А що за Новий рік без олів’є, мандарин та келиха Fragolino?

Ми безмежно раді, що нам вдалось все організувати на належному рівні, провести цей не простий старий рік, і в дружній, теплій атмосфері привітати усіх з Новим 2018 роком. Хлопці були вражені та розчулені від подарунків виготовлених ручками діточок Волинського небесного легіону - дерев’яні іграшки на ялиночку.



Цей вечір був би неможливий без допомоги небайдужих волинян, які захотіли подарувати частинку свого тепла бійцям", - йдеться у дописі.



Святу сприяли Руслан Теліпський, Ната Толмачева, Наталія Антоненко, Світлана Побережна, Наталія Мамай, Оксана Климовець, Роман Хорзов.



"Особливе дякую Vladimir CaptainRoger за фінансову підтримку свята!Приємно було чути багато добрих слів і побажань від бійців для волонтерів і благодійників!" - пише Наталія Ариванюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 наших захисників зустріли цей Новий рік у Луцькому військовому шпиталі.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтеркаЗа її словами, жінка разом з іншою волонтеркоюмріяли, щоб в далині від домівок герої відчули атмосферу свята, домашньої турботи, теплоти та уваги."А що за Новий рік без олів’є, мандарин та келиха Fragolino?Ми безмежно раді, що нам вдалось все організувати на належному рівні, провести цей не простий старий рік, і в дружній, теплій атмосфері привітати усіх з Новим 2018 роком. Хлопці були вражені та розчулені від подарунків виготовлених ручками діточок Волинського небесного легіону - дерев’яні іграшки на ялиночку.Цей вечір був би неможливий без допомоги небайдужих волинян, які захотіли подарувати частинку свого тепла бійцям", - йдеться у дописі.Святу сприяли"Особливе дякуюза фінансову підтримку свята!Приємно було чути багато добрих слів і побажань від бійців для волонтерів і благодійників!" - пише Наталія Ариванюк.

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