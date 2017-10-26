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У Нововолинську авто збило вівчарку. Шукають господарів тварини

У Нововолинську авто збило вівчарку. Шукають господарів тварини
1-го січня в районі 4-ї шахти в місті Нововолинськ авто збило собаку породи німецька вівчарка.

Користувач соціальної мережі Facebook Олена Малиновська оприлюднила допис в одній з міських спільнот з проханням відгукнутися господарів собаки, - пише БУГ.

“Район шахти 4, знайдено вівчарку з нашийником. ДТП. Собака після надання допомоги лікарем ветеринаром. ПРОХАННЯ ГОСПОДАРІВ ВІДГУКНУТИСЯ 063 84 84 280 ОЛЕНА” – йдеться в дописі.

У Нововолинську авто збило вівчарку. Шукають господарів тварини

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Теги: Нововолинськ, розшук
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