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Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО

Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Раніше ми познайомили вас із каменоломнею базальту в Яновій Долині (Базальтове). Сьогодні мова піде про видобуток граніту в селищі міського типу Клесів Сарненського району Рівненської області.

Перед Другою світовою війною в Клесові щорічно добували 100 тисяч тон граніту. Тоді існувало товариство «Клесовський граніт», який забезпечував будівництво мостів в Польщі та Росії з граніту із Клесова. Відомо, що до Першої світової війни товариство акціонерів «Клесовський граніт» щоденно добувало п’ятдесят вагонів граніту. Граніт з Клесова активно використовували при будівництві доріг, це забезпечувала висока якість волинського граніту.

Біля Клесова розташовані Клесівські родовища гранітів. Включають 8 родовищ гранітів, гранодіоритів і діоритів. Відомо, що сумарні промислові запаси в 1978 році становили 161,5 млн м³. Кристалічні породи розвідані до глибини 40—45 м. Вони перекриті товщею пісків, суглинків, жорстви загальною потужністю до 3 м. Використовують граніти головним чином для одержання буту, щебеню, частково — як облицьовувальний матеріал.

До речі, окрім добування граніту, каменоломню в Клесові використовували як туристичний об’єкт. В міжвоєнній пресі часто можна зустріти оголошення про туристичні поїздки до Клесова та Янової Долини.

Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО


Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, Клесів, варте уваги
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Коментарі 1
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Весь граніт і базальт повивозили до пшеків і москалів.А самі немаєм ні доріг ні бруківки.Тільки залишилися кар'єри ((
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