Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 08:20
Раніше ми познайомили вас із каменоломнею базальту в Яновій Долині (Базальтове). Сьогодні мова піде про видобуток граніту в селищі міського типу Клесів Сарненського району Рівненської області.
Перед Другою світовою війною в Клесові щорічно добували 100 тисяч тон граніту. Тоді існувало товариство «Клесовський граніт», який забезпечував будівництво мостів в Польщі та Росії з граніту із Клесова. Відомо, що до Першої світової війни товариство акціонерів «Клесовський граніт» щоденно добувало п’ятдесят вагонів граніту. Граніт з Клесова активно використовували при будівництві доріг, це забезпечувала висока якість волинського граніту.
Біля Клесова розташовані Клесівські родовища гранітів. Включають 8 родовищ гранітів, гранодіоритів і діоритів. Відомо, що сумарні промислові запаси в 1978 році становили 161,5 млн м³. Кристалічні породи розвідані до глибини 40—45 м. Вони перекриті товщею пісків, суглинків, жорстви загальною потужністю до 3 м. Використовують граніти головним чином для одержання буту, щебеню, частково — як облицьовувальний матеріал.
До речі, окрім добування граніту, каменоломню в Клесові використовували як туристичний об’єкт. В міжвоєнній пресі часто можна зустріти оголошення про туристичні поїздки до Клесова та Янової Долини.
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перед Другою світовою війною в Клесові щорічно добували 100 тисяч тон граніту. Тоді існувало товариство «Клесовський граніт», який забезпечував будівництво мостів в Польщі та Росії з граніту із Клесова. Відомо, що до Першої світової війни товариство акціонерів «Клесовський граніт» щоденно добувало п’ятдесят вагонів граніту. Граніт з Клесова активно використовували при будівництві доріг, це забезпечувала висока якість волинського граніту.
Біля Клесова розташовані Клесівські родовища гранітів. Включають 8 родовищ гранітів, гранодіоритів і діоритів. Відомо, що сумарні промислові запаси в 1978 році становили 161,5 млн м³. Кристалічні породи розвідані до глибини 40—45 м. Вони перекриті товщею пісків, суглинків, жорстви загальною потужністю до 3 м. Використовують граніти головним чином для одержання буту, щебеню, частково — як облицьовувальний матеріал.
До речі, окрім добування граніту, каменоломню в Клесові використовували як туристичний об’єкт. В міжвоєнній пресі часто можна зустріти оголошення про туристичні поїздки до Клесова та Янової Долини.
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Весь граніт і базальт повивозили до пшеків і москалів.А самі немаєм ні доріг ні бруківки.Тільки залишилися кар'єри ((
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Марш на честь Бандери в Києві з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:10
Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 08:20
Перший день 2018 року у Володимирі: мир та спокій
Сьогодні, 07:41
Забудовник розповів, чи подорожчає житло в Луцьку
Сьогодні, 06:48