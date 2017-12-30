Як на Волині добували граніт 90 років тому. ФОТО





Перед Другою світовою війною в Клесові щорічно добували 100 тисяч тон граніту. Тоді існувало товариство «Клесовський граніт», який забезпечував будівництво мостів в Польщі та Росії з граніту із Клесова. Відомо, що до Першої світової війни товариство акціонерів «Клесовський граніт» щоденно добувало п’ятдесят вагонів граніту. Граніт з Клесова активно використовували при будівництві доріг, це забезпечувала висока якість волинського граніту.



Біля Клесова розташовані Клесівські родовища гранітів. Включають 8 родовищ гранітів, гранодіоритів і діоритів. Відомо, що сумарні промислові запаси в 1978 році становили 161,5 млн м³. Кристалічні породи розвідані до глибини 40—45 м. Вони перекриті товщею пісків, суглинків, жорстви загальною потужністю до 3 м. Використовують граніти головним чином для одержання буту, щебеню, частково — як облицьовувальний матеріал.



До речі, окрім добування граніту, каменоломню в Клесові використовували як туристичний об’єкт. В міжвоєнній пресі часто можна зустріти оголошення про туристичні поїздки до Клесова та Янової Долини.







Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко



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