Марш на честь Бандери в Києві. ФОТО
Сьогодні, 00:35
Смолоскипна хода на честь 109-річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери в Києві завершилося вічем на Майдані Незалежності.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Учасники ходи пройшли зі смолоскипами, прапорами ВО Свобода, Правого сектора, Національного корпусу від парку Тараса Шевченка до Майдану, де на імпровізованій сцені виступили політики, активісти і історики.
Всього віче тривало близько півгодини, учасники загасили смолоскипи і розійшлися. Рух автотранспорту центральними вулицями Києва відновлено.
Спочатку в урочистій ході з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери в Києві взяло участь близько 600 осіб. Під час ходи кількість учасників збільшилася до тисячі.
Близько ста поліцейських забезпечили публічну безпеку на "марші Бандери". Під час акції працювали групи " поліції діалогу". Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Учасники ходи пройшли зі смолоскипами, прапорами ВО Свобода, Правого сектора, Національного корпусу від парку Тараса Шевченка до Майдану, де на імпровізованій сцені виступили політики, активісти і історики.
Всього віче тривало близько півгодини, учасники загасили смолоскипи і розійшлися. Рух автотранспорту центральними вулицями Києва відновлено.
Спочатку в урочистій ході з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери в Києві взяло участь близько 600 осіб. Під час ходи кількість учасників збільшилася до тисячі.
Близько ста поліцейських забезпечили публічну безпеку на "марші Бандери". Під час акції працювали групи " поліції діалогу". Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.
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