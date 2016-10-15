Марш на честь Бандери в Києві. ФОТО

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Фото: Ельдар Сарахман / Українська правда

Смолоскипна хода на честь 109-річниці від дня народження лідера ОУНв Києві завершилося вічем на Майдані Незалежності.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Інтерфакс-Україна.Учасники ходи пройшли зі смолоскипами, прапорами ВО Свобода, Правого сектора, Національного корпусу від парку Тараса Шевченка до Майдану, де на імпровізованій сцені виступили політики, активісти і історики.Всього віче тривало близько півгодини, учасники загасили смолоскипи і розійшлися. Рух автотранспорту центральними вулицями Києва відновлено.Спочатку в урочистій ході з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери в Києві взяло участь близько 600 осіб. Під час ходи кількість учасників збільшилася до тисячі.Близько ста поліцейських забезпечили публічну безпеку на "марші Бандери". Під час акції працювали групи " поліції діалогу". Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було.